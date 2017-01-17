10 секретных лабораторий всемирно известных компаний (ФОТО)

В одних лабораториях разрабатывают проекты, призванные улучшить мир, в других – усовершенствуют новые высокотехнологичные продукты перед выходом на рынок.



В этом обзоре мы приоткроем завесу тайны над тем, что происходит за закрытыми дверями секретных лабораторий всемирно известных компаний.

1. Google X





Созданный в 2010 году научно-исследовательский центр Google, который получил название Google X, находится в ничем не примечательном кирпичном здании недалеко от главного офиса компании. Он предназначен для развития так называемых «Moonshot»-технологий (самых невероятных проектов, которые требуют огромных затрат). Беспилотные автомобили и Google Glas — два самых известных примера разработок этой лаборатории.

Сегодня Google X ведет разработку около 100 проектов, таких как, к примеру, подключаемые к Интернету лампочки и роботы-рабочие для выполнения рутинных задач дома и в офисе. Google X также экспериментирует с распространением Интернета (скоростью до 10 мегабит в секунду) в отдаленных районах мира посредством сети воздушных шаров.

2. Apple Lab





В секретной лаборатории Apple в Берлине около 20 сотрудников с опытом работы в области техники, программного обеспечения, оборудования и продаж работают над версией беспилотного автомобиля для своей компании. Помогает им в этом автопроизводитель Magna, который также изготавливает детали для BMW и Mercedes-Benz. Более того, командe время от времени помогают автомобильные эксперты из Tesla, Ford и Mercedes-Benz.

3. Amazon Lab





Секретная лаборатория компании Amazon в Кембридже, Англия, совершенствует технологию доставки заказов на дом за 30 минут после покупки с помощью беспилотников. Для производства беспилотников, чтобы ускорить процесс, используется технология 3D печати. Умеют такие БПЛА Amazon Prime Service Air подниматься на высоту 122 метра, где с помощью GPS находят место доставки и летят к нему, доставляя груз весом до 2 кг на расстояние до 24 км. При этом специальная система позволяет им избегать столкновения с препятствиями.

4. Samsung Lab





Чтобы продемонстрировать инновационную программу своей лаборатории Creative Lab, Samsung анонсировал три изобретения на выставке Consumer Electronics Show 2016 года: умный пояс, контроллер движения и смарт-ремешок для часов. Пояс, получивший название WELT, отслеживает размер талии носящего, а также контролирует привычки в еде его владельца, сколько шагов он проходит пешком и сколько времени он проводит сидя. Контроллер движения Rink надевается на руку и позволяет его владельцу испытать «более интуитивный и тонкий способ взаимодействовать с виртуальной реальностью». Часы TIPtalk позволяют носителю лучше слышать телефонные звонки в шумных помещениях. Нужно просто прикоснуться пальцем к уху.

5. Telstra Lab





Расположенная в Новом Южном Уэльсе австралийская телекоммуникационная компания Telstra в своей секретной лаборатории построила полностью экранированную комнату, предназначенную для блокирования всех помех для идеального тестирования среды. Лабораторные тесты мобильных устройств и обновления программного обеспечения позволяют компании предотвратить дорогостоящие ошибки. Целью испытаний является контроль качества.

6. eBay Lab





Секретная лаборатория eBay в калифорнийском Сан-Хосе помогает революционизировать традиционные магазины посредством предоставления им возможностей онлайн-торговли. Лаборатория, известная как «Пещера летучих мышей» и ее 17 сотрудников уже помогли, к примеру, модельеру Ребекке Минкофф открыть в Нью-Йорке и Сан-Франциско бутики, оснащенные такими технологическими разработками, как «умные» раздевалки. Главной же достопримечательностью бутиков будет 5,2-метровый «iWall» стоимостью $ 300 000, который будет мгновенно реагировать на касание, как гигантский смартфон.

7. IKEA Lab





Район мясников в Копенгагене может показаться странным местом для лаборатории компании, но именно здесь IKEA построила «Space 10» — центр исследований и выставок. Space 10 объединяет художников, дизайнеров и технических специалистов для разработки различных прототипов, которые демонстрируются на выставках и семинарах.

8. Лаборатория кала





Правительство России когда-то курировало секретную лабораторию анализа кала. Во время режима Иосифа Сталина чекисты собирали фекалии Мао Цзе-Дуна и других известных личностей, анализируя эти экскременты, чтобы «построить психологические портреты» людей. Игорь Атаманенко, бывший советский агент, раскрыл данный проект, исследуя архивы российской тайной службы. Исследователи кала полагали, что могли составить представление о психике тех, в ком были заинтересованы офицеры разведки. Например, высокий уровень триптофана означал, что человек спокоен и доступен для вербовки. С другой стороны, недостаток калия рассматривался как признак нервов и бессонницы. Никита Хрущев заморозил проект и закрыл секретную лабораторию.

9. Лаборатория Томаса Джефферсона





Как отметил Мэтт Шайдт, руководитель проекта реконструкции Виргинского Университета, ему всегда хотелось знать, почему в ротонде университета сделали настолько толстые стены. Когда он прополз через отверстие в одной из стен, то обнаружил химическую лабораторию, сделанную Томасом Джефферсоном. Лаборатория была построена в 1820-х годах, к концу строительства ротонды и была замурована в 1840 году, в связи с внедрением более совершенных методов обучения. В результате, о ней забыли до октября 2015 года.

10. Лаборатория Хеди Ламарр





Хеди Ламарр была не просто красивой и успешной звездой Золотого Века Голливуда, она также была ученым-любителем, которая создала «секретную лабораторию» в своей спальне. Когда Хеди жила в Германии, она была замужем за торговцем оружием, от которого она узнала многое о технологиях. После того, как она переехала в Соединенные Штаты в связи с начавшейся Второй мировой войной, она захотела внести свой вклад в помощь в войне. Зная, что торпедные сигналы часто заглушают, она с композитором Джорджем Антейлом изобрели технологию «прыгающих частот», которые практически невозможно было заглушить.

Сегодня эта технология используется до сих пор в Wi-Fi, мобильных телефонах и технологии Bluetooth.

Источник: poltava.biz.ua

