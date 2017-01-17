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16 января 17, 22:13
Новая угроза человечеству - "Супербактерия"
Бактерия
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Что нужно знать о "супербактерии"
В сентябре 2016 года в США женщина погибла от "супербактерии", которая оказалась устойчивой к 26 различным антибиотикам. 

Этот случай обеспокоил ученых и врачей. Они обратили внимание на то, что исследователи и правительства разных стран должны объединиться, чтобы решить проблему. ТСН.ua собрал всю информацию о том, что это за вирус и как в дальнейшем ученые могут предотвратить возникновение таких случаев.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

Устойчивую к антибиотикам бактерию зафиксировали после того, как в больницу обратилась 70-летняя американка, которая долгое время прожила в Индии. Там она сломала большую кость в правом бедре, после чего у нее развилась костная инфекция. Женщину несколько раз госпитализировали в Индии. После этого она обратилась в больницу в городе Рено, что в США, где врачи установили, что она заразилась инфекцией, известной как CRE - карбапенем-резистентной энтеробактерией.

В результате, врачи не смогли вылечить женщину, и она умерла. В то же время от инфицированной пожилой женщины в больнице никто не подцепил эту же инфекцию.

ЧТО ЭТО ЗА БАКТЕРИЯ?

CRE является карбапенем-резистентной энтеробактерией, которая устойчива к ряду антибиотиков, в частности, и к карбапенемам. Эта бактерия обычно живет в кишечнике. Карбапенемы - это ряд антибиотиков, которые используются тогда, когда другие антибиотики уже потерпели поражение. Это своеобразная последняя "линия обороны" организма от инфекции.

Тестирование CRE показало, что бактерия устойчива к 14 препаратам - всем сильным медикаментам, которые были доступны в больнице города Рено, где умерла пожилая женщина. Образец отправили на тестирование в Атланту. Там результаты показали, что у врачей в США нет медикаментов, которые бы помогли вылечить инфекцию.

РЕАКЦИЯ ВРАЧЕЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Врачи и ученые, которые отслеживают распространение устойчивости бактерий к антибиотикам, считают CRE знаком тревоги. Так, в прошлом году был опубликован доклад, в котором пришли к выводу, что бактерия может унести жизни 10 миллионов человек к 2050 году, если исследователи не будут ее изучать.

Также врачи и ученые делают акцент на том, что самостоятельно страна не сможет решить эту проблему. Они считают, что исследователи со всего мира должны объединиться вместе для поиска решения.

Источник: neskuchno-news
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