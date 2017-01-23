Как будут выглядеть люди через пару миллионов лет? (ФОТО)

Чтобы проверить гипотезу ученых, можно вспомнить историю с зубами мудрости, которые были хорошо развиты у наших далеких предков, питающихся грубой пищей.

У нас же они редуцировались за ненадобностью.

Ученые задались вопросом, как будет выглядеть человек через миллионы лет эволюции, если условия на планете Земля будут примерно соответствовать наметившимся тенденциям и вероятным прогнозам. Об этом пишет издание sundaynews.info.







Человек сегодня и через миллионы лет. Фото: ADME.



Рост. За последние 200 лет население развитых стран выросло на 10 см благодаря улучшению условий жизни, качественному питанию. Если так пойдет и дальше, рост мужчин будет достигать 2 метров, но вряд ли выше.

Кожа станет более темной, так как расы будут интенсивно смешиваться. И темная кожа лучше защитит от ультрафиолета, который будет проникать на Землю в избытке.

Тело. Человек будет уменьшать свои физические затраты с помощью машин и роботов. Физическая сила не будет востребована, мышцы сократятся. Технологии станут неотъемлемой частью нашего тела, обычным делом станут встроенные чипы и гаджеты.







Руки. Постоянное использование клавиатур и сенсорных экранов сделает руки и пальцы более тонкими и длинными.

Ноги. Тело изменится под стать сидячему образу жизни, длинные сильные ноги будут не нужны. Малая берцовая кость редуцируется, что типично для наземных зверей. Эта кость служит для поворота стопы, что было важно для наших предков, лазающих по деревьям. Но для нас подвижность голеностопа вбок стала скорее вредной, часто приводя к вывихам.

Пальцы на ногах. Их наши предки тоже использовали для лазанья по деревьям. В ряду от австралопитеков до нас пальцы заметно укоротились, очевидно, что это не предел. Вероятно, их количество тоже уменьшится. Наземные животные всегда приходят к уменьшению их числа, и рекордсменом тут является лошадь.







Грудная клетка. Если добывать кислород из атмосферы станет все труднее, легкие увеличатся в размерах. Грудная клетка также увеличится.

Голова. До сих пор неясно, будет ли человек будущего обладать меньшим или большим объемом черепа, чем сейчас. С одной стороны, по сравнению с кроманьонцами мозг человека стал, как ни странно, меньше. Он становится компактнее, что только способствует его быстрой работе. С другой стороны, все больше операций кесарева сечения позволяют выжить детям с крупной головой. Это повлияет на увеличение ее средних размеров. Поэтому вероятно, в будущем естественных родов не будет.

Зубы. Человечество переходит на все более мягкую пищу. Сократится количество зубов и их размеры, это повлечет за собой уменьшение челюсти и рта.

Пищеварение. Ввиду обилия легкоусвояемой пищи кишечник станет короче. Вслед за ним укоротится и поясничный отдел позвоночника.

Глаза. Если у человека будет уменьшаться рот, то его глаза станут больше, чтобы компенсировать недостаток мимики.

Волосяной покров. Необходимость в нем уже давно отпала, следует ожидать, что следом за ней «отпадут» и сами волосы. Судьба волос на голове пока менее очевидна.

Источник: neskuchno-news

