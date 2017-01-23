К Земле движется пилотируемый НЛО

Астрофизики заявили о том, что летом 2017 года на Земле ожидается прибытие неопознанного летающего объекта, и, возможно, человечество уже через несколько месяцев вступит в контакт с внеземной цивилизацией, пишут Нескучные новости.





Международная группа специалистов утверждает, что уже отследила перемещение НЛО, и все факты свидетельствуют о том, что небесное тело, движущееся к Земле, является результатом технологического характера, - то есть, объект был кем-то создан.





Траектория полета и изменение скорости движения – подтверждение того, что объект является пилотируемым. Эксперты отметили, что пока не могут с уверенностью называть форму и размер объекта, однако он уже пролетал мимо Земли. Первый раз это произошло в 1975 году, и тогда НЛО приняли за советскую ракету.





Однако позже, в 1991 году, этот объект снова пролетал возле орбиты Земли, и тогда астрофизики его заметили и даже назвали 1991 VG. Эксперты на этот раз успели рассчитать скорость полета и траекторию, и, по их словам, НЛО появится над Южным полушарием Земли летом текущего года. Ученые хотят получить качественные снимки НЛО и не теряют надежды, что объект приземлится.



