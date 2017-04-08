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Новости
Наука
6 апреля 17, 22:01
К Земле приближается огромный астероид-убийца
астероид,
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Астероид 2014 JO25 пролетит на очень близком расстоянии от нашей планеты 19 апреля.
Астероид 2014 JO25, который потенциально может нести угрозу Земле, 19 апреля пролетит на максимально близком расстоянии от нашей планеты. Об этом предупредили ученые из NASA, передают Нескучные новости со ссылкой на "Новое время".

Увидеть астероид, чей диаметр больше километра, можно будет в ночь с 19 на 20 апреля в телескоп. Вероятность его столкновения с нашей планетой ничтожно мала. Если же астероид все же столкнется с поверхностью Земли, то он сможет уничтожить все живое на планете.

Каменная глыба пролетит на расстоянии около 1,8 миллиона километров - это примерно в 4,5 раза больше, чем расстояние от Земли до Луны. Тем не менее, он официально считается "потенциально опасным", так как в эту категорию NASA заносит все небесные тела, которые приближаются к нашей планете на расстояние ближе, чем 19,5 расстояний между Луной и нашей планетой.

"Это один из десяти известных астероидов, когда-либо проходивших так близко к Земле", - пояснил итальянский астрофизик Джанлука Мази, который помог определить орбиту этого астероида.

Предыдущим небесным телом, которое пролетало так близко от Земли, был астероид 4179 Toutatis, который в 2004 году пролетал на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли.

источник: neskuchno-news.com 
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