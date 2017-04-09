Медики нашли взаимосвязь между фруктами и кровяным давлением

Американские исследователи из Южной Калифорнии пришли к выводу, что людям с гипертонией для профилактики высокого давления нужно придерживаться определенного рациона, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.





Было доказано, что правильные продукты могут значительно снизить риск повышения артериального давления без использования каких-либо медицинских препаратов. Ученые говорят, что есть целый ряд продуктов, овощей и фруктов, способствующих снижению давления.





Так, в первую очередь пища, богатая калием, улучшает самочувствие людей с гипертонией.





По словам медиков, ежедневно людям для нормализации давления необходимо употреблять порядка четырёх с половиной грамм калия, который содержится в овощах и фруктах.





Ученые говорят о том, что больше всего этого полезного вещества содержится в картофеле, авокадо, фасоли, шпинате.





Эти продукты можно есть почти в любых количествах тем, кто страдает от повышенного давления. А вот людям с пониженным давлением, наоборот, не стоит есть их слишком много, поскольку это может привести к еще более сильному снижению давления.





В целом, и тем, и другим стоит следить, чтобы рацион был сбалансированным.





Ученые говорят, что если организм не дополучает полезных микроэлементов и витаминов, то это грозит серьёзными заболеваниями, например, инсультами и сердечными недугами.





А в результате употребления овощей и фруктов почки человека будут работать в нормальном режиме, снижая давление.





Также ученые напоминают, что людям с высоким давлением стоит отказаться от употребления кофе и крепкого чая, поскольку это также может быть опасно для здоровья.