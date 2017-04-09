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8 апреля 17, 21:11
Медики нашли взаимосвязь между фруктами и кровяным давлением
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Учёные выяснили, как фрукты и овощи могут влиять на давление
Американские исследователи из Южной Калифорнии пришли к выводу, что людям с гипертонией для профилактики высокого давления нужно придерживаться определенного рациона, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo. 

Было доказано, что правильные продукты могут значительно снизить риск повышения артериального давления без использования каких-либо медицинских препаратов. Ученые говорят, что есть целый ряд продуктов, овощей и фруктов, способствующих снижению давления. 

Так, в первую очередь пища, богатая калием, улучшает самочувствие людей с гипертонией. 

По словам медиков, ежедневно людям для нормализации давления необходимо употреблять порядка четырёх с половиной грамм калия, который содержится в овощах и фруктах.

Ученые говорят о том, что больше всего этого полезного вещества содержится в картофеле, авокадо, фасоли, шпинате. 

Эти продукты можно есть почти в любых количествах тем, кто страдает от повышенного давления. А вот людям с пониженным давлением, наоборот, не стоит есть их слишком много, поскольку это может привести к еще более сильному снижению давления.

В целом, и тем, и другим стоит следить, чтобы рацион был сбалансированным. 

Ученые говорят, что если организм не дополучает полезных микроэлементов и витаминов, то это грозит серьёзными заболеваниями, например, инсультами и сердечными недугами. 

А в результате употребления овощей и фруктов почки человека будут работать в нормальном режиме, снижая давление. 

Также ученые напоминают, что людям с высоким давлением стоит отказаться от употребления кофе и крепкого чая, поскольку это также может быть опасно для здоровья.

Продукты, которые содержат калий: таблица

Мы представляем вашему вниманию калийсодержащие продукты: таблица очень простая, поэтому вы сможете быстро составить себе рацион питания, включив в него калий и другие элементы. В таблице указаны животные и растительные продукты богатые калием.

НазваниеСодержание калия (в мг. на 100 г. продукта)
Чай 2480
Курага 1800
Какао и зерновой кофе 1600
Пшеничные отруби 1160
Виноград кишмиш 1060
Изюм 1020
Миндаль и кедровые орешки 780
Петрушка и арахис 760
Горох и семена подсолничника 710
Картофель в мундире 630
Белые грибы, грецкие орехи и авокадо 450
Банан 400
Гречневая крупа 380
Брюссельская капуста  370
Персики и овсяная крупа 362
Зеленый луг, чеснок и йогурт 260
Апельсин, грейпфрут и красная морковь 200
Перловая крупа 172
Молоко и куриные яйца 140
Яблочный сок, дыня и пшеничная крупа 120
Рисовая крупа и голландский сыр 100


Источник womenbox.net
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