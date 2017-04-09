Медики нашли взаимосвязь между фруктами и кровяным давлением

Американские исследователи из Южной Калифорнии пришли к выводу, что людям с гипертонией для профилактики высокого давления нужно придерживаться определенного рациона, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.
Было доказано, что правильные продукты могут значительно снизить риск повышения артериального давления без использования каких-либо медицинских препаратов. Ученые говорят, что есть целый ряд продуктов, овощей и фруктов, способствующих снижению давления.
Так, в первую очередь пища, богатая калием, улучшает самочувствие людей с гипертонией.
По словам медиков, ежедневно людям для нормализации давления необходимо употреблять порядка четырёх с половиной грамм калия, который содержится в овощах и фруктах.
Ученые говорят о том, что больше всего этого полезного вещества содержится в картофеле, авокадо, фасоли, шпинате.
Эти продукты можно есть почти в любых количествах тем, кто страдает от повышенного давления. А вот людям с пониженным давлением, наоборот, не стоит есть их слишком много, поскольку это может привести к еще более сильному снижению давления.
В целом, и тем, и другим стоит следить, чтобы рацион был сбалансированным.
Ученые говорят, что если организм не дополучает полезных микроэлементов и витаминов, то это грозит серьёзными заболеваниями, например, инсультами и сердечными недугами.
А в результате употребления овощей и фруктов почки человека будут работать в нормальном режиме, снижая давление.
Также ученые напоминают, что людям с высоким давлением стоит отказаться от употребления кофе и крепкого чая, поскольку это также может быть опасно для здоровья.
Продукты, которые содержат калий: таблица
Мы представляем вашему вниманию калийсодержащие продукты: таблица очень простая, поэтому вы сможете быстро составить себе рацион питания, включив в него калий и другие элементы. В таблице указаны животные и растительные продукты богатые калием.
|Название
|Содержание калия (в мг. на 100 г. продукта)
|Чай
| 2480
|Курага
| 1800
|Какао и зерновой кофе
| 1600
|Пшеничные отруби
| 1160
|Виноград кишмиш
| 1060
|Изюм
| 1020
|Миндаль и кедровые орешки
| 780
|Петрушка и арахис
| 760
|Горох и семена подсолничника
| 710
|Картофель в мундире
| 630
|Белые грибы, грецкие орехи и авокадо
| 450
|Банан
| 400
|Гречневая крупа
| 380
|Брюссельская капуста
| 370
|Персики и овсяная крупа
| 362
|Зеленый луг, чеснок и йогурт
| 260
|Апельсин, грейпфрут и красная морковь
| 200
|Перловая крупа
| 172
|Молоко и куриные яйца
| 140
|Яблочный сок, дыня и пшеничная крупа
| 120
|Рисовая крупа и голландский сыр
| 100