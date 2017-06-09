Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.39
USD
26.21
RUB
0.46
EUR
29.33
USD
26.13
RUB
0.46
EUR
29.53
USD
26.22
RUB
0.47
Новости
Наука
7 июня 17, 12:23
Названо средство против старческой немощи
старость
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Старческая немощь не связана с деградацией нервной ткани.
Исследователи из медицинского центра при Рочестерском университете пришли к выводу, что с возрастной атрофией мускулов можно справиться, поддерживая существование мышечных стволовых клеток. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте EurekAlert!, передает Lenta.ru.

Все взрослые организмы сохраняют пулы стволовых клеток, которые играют роль в регенерации поврежденной ткани или росте новой. С возрастом все больше клеток погибает, однако основной причиной атрофии считалась потеря связи мускулов с нейронами, отвечающими за контроль над мышцами.

Ученые удалили у лабораторных мышей стволовые клетки, не повреждая двигательные нейроны. Потеря клеток спровоцировала быструю атрофию, которая началась еще в зрелом возрасте. Однако у пожилых генетически модифицированных животных, устойчивых к истощению пула стволовых клеток, мышцы оставались здоровыми. Такие результаты показывают, что старческая немощь не связана с деградацией нервной ткани.

Исследователи считают, что их вывод позволит начать поиски лекарственных веществ, как можно дольше поддерживающих жизнь стволовых клеток.

Источник: ratel.kz
Ещё по теме:
Новый эволюционный механизм
Работается лучше всего в тишине
НАНУ выделят деньги на оплату труда исследователям
Ученые нашли причину развития алкоголизма
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
12 научных и технологических прорывов мая
noimageНовый метод лечения лейкемии привел к ремиссии в 90% случаев
noimageПервый арест благодаря технологии распознавания лиц
noimageКитай готовит "Великий поход" на Луну
noimageSpaceX удачно запустила и посадила ракету Falcon 9 (видео)
Лента новостей