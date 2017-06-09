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Наука
7 июня 17, 15:33
Китай готовит "Великий поход" на Луну
ракета
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Китайские специалисты ведут приготовления к полету на спутник Земли.

Глава пилотируемых программ Китайского национального космического управления Ян Ливэй заявил на проходящей в Пекине конференции Global Space Exploration Conference 2017 о том, что китайскими учеными и специалистами ведутся все необходимые приготовления к предстоящему пилотируемому полету на Луну. Об этом сообщает REGNUM.

По словам Ливэя, сбор всех необходимых документов для получения государственного финансирования займет не более пары месяцев, а всего в этом году будет выполнено два запуска ракеты-носителя, гордо именуемого "Великий поход-5".

Первый запуск состоится 2 июля, в ходе которого на орбиту отправится телекоммуникационный спутник "Шицзянь-18".

Второй запуск ракеты обеспечит вывод на орбиту многофункционального китайского спутника "Чанъе-5". Его запуск запланирован на 30 ноября 2017 года.

В рамках своей целевой экспедиции "Чанъе-5" приземлится на лунную поверхность, соберет образцы грунта и отправится назад на Землю.

Пока остается открытым вопрос о том, кто станет первым китайским космонавтом, побывавшим на Луне. Процесс отбора кандидатов, которым предстоит отправиться на орбиту Земли, стартовал накануне.

Источник: click-pressa.com

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