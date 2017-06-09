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8 июня 17, 16:13
Первый арест благодаря технологии распознавания лиц
полиция
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В Великобритании впервые арестовали человека, которого удалось обнаружить благодаря использованию технологии распознавания лиц, и полиция продолжает активно тестировать эту технологию.
Полиция в Южном Уэльсе арестовала мужчину, обнаружить которого им помогла система распознавания лиц. Это первый случай в Великобритании, когда человек был найден и арестован благодаря этой технологии, пишет Engadget.

В полиции говорят, что технология распознавания лиц в настоящее время тестируется в Великобритании для того, чтобы определить ее потенциал для использования в работе полицейских служб. Пока ее использовали на трех площадках: Download music festival, Notting Hill Carnival и финале Лиги чемпионов в Кардиффе.
На финале Лиги чемпионов использовалось программное обеспечение, созданное компанией NEC. В Кардиффе можно было увидеть несколько фургонов с установленными камерами на крыше и предупреждающим знаком о том, что ведется распознавание лиц.

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Полиция Южного Уэльса добилась значительного прогресса в развитии своих технологий за последние 18 месяцев, и первый арест говорит о том, что технология действительно может быть полезна в работе полиции. Кроме того, британская полиция планирует использовать дронов для поимки преступников и арестовывать по рекомендации искусственного интеллекта.

Источник: hightech.fm
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