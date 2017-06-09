Новый метод лечения лейкемии привел к ремиссии в 90% случаев

Новая клеточная терапия CTL119 в комбинации с препаратом ибрутиниб может привести к полной ремиссии пациентов с хронической лимфоцитарной лейкемией высокой степени риска. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Перельмана в Университете Пенсильвании и Центра Абрамсена по исследования рака, пишет Science Daily.





Команда исследователей протестировала сочетание ибрутиниба и клеточной терапии на пациентах, которые минимум полгода принимали ибрутиниб, но не добились полной ремиссии. После этого пациенты получили так называемые Т-клетки, у восьми пациентов из девяти в течение как минимум 6 месяцев наблюдалась ремиссия.





Ученые полагают, что комбинация ибрутиниба и клеточной терапии CTL119 имеет большие перспективы, при этом метод лечения не обладает большой токсичностью. Клеточная терапия заключается в том, что Т-клеток перепрограммируются так, чтобы уничтожать опухолевые клетки в организме пациента. Сам по себе ибрутиниб — хорошо переносимый препарат, который уменьшает симптомы заболевания и продлевает жизнь, но редко помогает добиться длительной ремиссии.





Недавно исследователи обнаружили, что новая генная терапия, использующая препарат olaparib, помогает при неизлечимой ранее форме рака груди. Также благодаря генной терапии удалось излечить больных в терминальной стадии заболевания.







