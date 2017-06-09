12 научных и технологических прорывов мая

Их подборку за минувший месяц составил «Хайтек».





1. Предсказание будущего стало научно подтвержденным фактом. Мозг человека после определенной тренировки способен достроить цепочку событий, которые еще не произошли. Причем в воображении будущее наступает вдвое быстрее, чем в реальности





2. В России создали более универсальный аналог Tesla Powerwall. Домашний аккумулятор можно наращивать, присоединяя модули, а энергию он получает от любых источников, включая солнечные панели и ветрогенераторы.





3. Китайские ученые экспериментально доказали существование невозможного, с точки зрения классической физики, вида передачи информации — прямой контрфактической квантовой коммуникации. Им удалось передать на расстояние черно-белое изображение, не пересылая физические частицы.

Крупнейшая энергокомпания Дании продает все свои нефтегазовые активы





4. Вертикальные фермы Plenty 6-метровой высоты, дают урожай в 350 больший, чем у обычных плоскостных сельхозпредприятий. При этом высокопроизводительная оранжерея потребляет в 100 раз меньше воды. Весь секрет — в дешевых светодиодах, умной системе полива и штате божьих коровок, которые заменяют пестициды.





5. IBM обогнала конкурентов в квантовой гонке. Компания создала процессор мощностью в 17 кубитов. Рекорд вряд ли продержится долго. Китайские инженеры обещают к концу года создать сборку из 20 кубитов.





6. Изобретен препарат, заметно повышающий выносливость организма. Ученые оказались в шаге от того, чтобы создать таблетки, заменяющие физические тренировки.





7. Получила подтверждение метаболическая теория происхождения жизни. Первой истинной жизнью на Земле была не РНК, а более простая углеродная молекула, которая заменила химические реакции метаболизмом, основанном на ферментной активности.





8. Технология генного редактирования CRISPR/Cas9 впервые полностью излечила от ВИЧ. Отредактировав геном, ученые удалили вирус из всех тканей подопытных животных.





9. Новая архитектура аккумуляторных батарей, позволит увеличить запас хода электромобилей на одной зарядке до 1000 км. Немецким ученым удалось сделать батареи более компактными за счет керамического порошка, покрывающего электроды.





10. «Яндекс» впервые показал испытания своего робомобиля. Беспилотник движется по закрытой территории, на его крыше размещен лидар производства компании Velodyne, автопилот использует процессор Nvidia GTX.





11. Открыт очень недорогой и простой способ очистки воды с помощью углекислого газа. Для новой технологии фильтры не нужны.





12. В США девушка-кадет военной академии с помощью кухонного миксера создала жидкую броню, способную остановить пулю крупного калибра.

«Ископаемое топливо проиграло, но мир еще не понял этого»





С начала 2017 года ученые обнаружили новый континент, вырастили новый организм и даже доказали возможность существования машины времени.



