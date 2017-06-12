Ученые Китая испытывают технологии "интеллектуального роя"

Китай запустил в воздух рой из 119 беспилотников, побив предыдущий рекорд – 67 дронов. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Китайскую корпорацию электронных технологий (CETC).

Дроны, запущенные с помощью катапульты, выстраивались в воздухе в различные фигуры.

По сообщению CETC, роевой интеллект считается ключевой технологией для систем искусственного интеллекта, использующихся в БПЛА, и будущим развития таких систем.

Инженер CETC Чжао Яньцзе рассказал, что со времени изобретения дронов в 1917 году технологии "интеллектуального роя" стали решающей силой, "меняющей правила игры".

Как сообщалось, ранее Google испытал систему регулировки движения беспилотников. Эта технология может быть "диспетчером" для нескольких БПЛА разного вида.