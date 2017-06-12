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Наука
12 июня 17, 09:55
Ученые Китая испытывают технологии "интеллектуального роя"
рой дронов
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Китай поднял в воздух рекордный рой дронов
Ученые испытывают технологии "интеллектуального роя".

Китай запустил в воздух рой из 119 беспилотников, побив предыдущий рекорд – 67 дронов. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Китайскую корпорацию электронных технологий (CETC).

Дроны, запущенные с помощью катапульты, выстраивались в воздухе в различные фигуры.

По сообщению CETC, роевой интеллект считается ключевой технологией для систем искусственного интеллекта, использующихся в БПЛА, и будущим развития таких систем.

Инженер CETC Чжао Яньцзе рассказал, что со времени изобретения дронов в 1917 году технологии "интеллектуального роя" стали решающей силой, "меняющей правила игры".

Как сообщалось, ранее Google испытал систему регулировки движения беспилотников. Эта технология может быть "диспетчером" для нескольких БПЛА разного вида.
Korrespondent
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