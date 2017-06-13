Лекарство от рака груди: тестирование идет успешно

Препарат иммунной терапии олапариб только в начальной стадии тестирования, но первые исследования показывают поразительные результаты. Препарат атакует раковые клетки, которые вызывают мутации в генах BRCA-1 и BRCA-2. Это супрессоры злокачественных опухолей, которые отвечают за возобновление ДНК. Как известно, гены BRCA1 и BRCA2 ответственны за риск развития рака груди и яичников у женщин. На эти два гена приходится 20−25% всех наследственных случаев рака молочной железы.

Результаты исследований были представлены медиками American Society of Clinical Oncology на международной конференции по борьбе с раком. Ученые тестировали препарат олапариб на 300 пациентках. В 60% случаев после применения данного препарата опухоль уменьшалась в размерах. И только в 29% случаев такого же результата можно было достичь, применяя исключительно химиотерапию.

«Иммунотерапия вызывает меньше побочных эффектов и сильнее продлевает жизнь, чем химиотерапия, и она может помочь женщинам переломить ход сражения с раком груди», — заявила Сильвия Адамс из университета Нью-Йорка.