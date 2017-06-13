Лекарство от рака груди: тестирование идет успешно

Препарат иммунной терапии олапариб только в начальной стадии тестирования, но первые исследования показывают поразительные результаты. Препарат атакует раковые клетки, которые вызывают мутации в генах BRCA-1 и BRCA-2. Это супрессоры злокачественных опухолей, которые отвечают за возобновление ДНК. Как известно, гены BRCA1 и BRCA2 ответственны за риск развития рака груди и яичников у женщин. На эти два гена приходится 20−25% всех наследственных случаев рака молочной железы.
Результаты исследований были представлены медиками American Society of Clinical Oncology на международной конференции по борьбе с раком. Ученые тестировали препарат олапариб на 300 пациентках. В 60% случаев после применения данного препарата опухоль уменьшалась в размерах. И только в 29% случаев такого же результата можно было достичь, применяя исключительно химиотерапию.
«Иммунотерапия вызывает меньше побочных эффектов и сильнее продлевает жизнь, чем химиотерапия, и она может помочь женщинам переломить ход сражения с раком груди», — заявила Сильвия Адамс из университета Нью-Йорка.
Впрочем, научные работники отмечают: успешные испытания — большой шаг вперед, но разработка медикамента пока на начальном этапе. Исследования будут продолжаться не один год, говорят эксперты, поскольку пока неизвестно, влияет ли олапариб на продолжительность жизни больных раком груди.
Накануне американские медики заявили об успешном подавлении тройного негативного рака молочной железы (самой агрессивной формы рака груди) при помощи антител, «натравливающих» иммунитет на раковые клетки. В последние годы молекулярные биологи и медики начали возлагать особые надежды в борьбе с раком, аллергией, диабетом и другими пока неизлечимыми заболеваниями на так называемую иммунотерапию.
Ученые пытаются натравить иммунитет человека на раковые клетки, используя различные антитела, живые микробы и ряд других «приманок». Схожие антитела действуют не на опухоль, а на иммунные клетки, блокируя работу особых белков, которые ограничивают их агрессивность.
Какое-то время назад ученые работали с одним из первых препаратов для иммунотерапии под названием пембролизумаб. Антитела, выделяемые под действием этого препарата, оказались настолько мощными, что ученые решили использовать его для борьбы с самыми агрессивными формами онкологии.
Источник: realist.online