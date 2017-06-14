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Новости
Наука
14 июня 17, 10:25
Над Черным морем показались бирюзовые вихри: фото из космоса
Черное море
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Процесс цветения фитопланктона в море выглядит из космоса как бирюзовое свечение над водой

Спутник Aqua NASA запечатлел цветение фитопланктона в Черном море, которое выглядит как бирюзовые завитки над поверхностью моря. Фото размещено на сайтеNASA.

Фитопланктон - это плавающие микроскопические организмы, которые питаются, поглощая энергию солнечного света и растворенных питательных веществ. В Черное море обильный поток воды из рек, таких как Дунай и Днепр, переносит питательные вещества.

Частый процесс цветения планктона может привести к понижению количества кислорода в воде и в конечном итоге к умертвлению морской жизни.


Фото: NASA

Одним из видов фитопланктона в Черном море являются кокколитофоры - микроскопический планктон, покрытый белой оболочкой из карбоната кальция. Скопление фитопланктона в больших количествах из космоса выглядит как разлитое молоко.

Другие типы фитопланктона могут сильно отличаться в спутниковых снимках.

Источник: liga.net

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