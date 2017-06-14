Шесть шагов к вечной молодости

Результаты последних исследований специалистов из Университета Техаса (США) показали: продлить жизнь можно введением гормона, который вырабатывается при голодании, - повышенная концентрация этого вещества увеличивала жизнь подопытных мышек почти на треть. Если создадут синтетический аналог, даже ограничивать себя в питании не придется!

Впрочем, эта теория - одна из многих. Ученые же отмечают удивительную тенденцию: в последнее время продолжительность жизни увеличивается естественным образом - за одно десятилетие «набегает» три c лишним года. Во многих странах все больше людей доживают до 80 лет. «И это не предел!» - убежден биофизик, руководитель научной группы «Институт биологии старения» Игорь Артюхов.

Он уверен: старость можно победить. Считается, что люди умирают от болезней и с ними нужно бороться. Геронтологи - специалисты по проблемам возрастных изменений - с этим в корне не согласны. По их мнению, ученые перепутали причину и следствие: все болезни возникают от старости.

- Когда медицина научится лечить рак - убежден Игорь Артюхов, - это даст нам дополнительно всего три года жизни, а, победив старость, мы сможем прожить больше сотни.

Эксперименты на безотказных мышках это доказали. Но с человеком все сложнее. Эликсир молодости, считает ученый, мог быть создан уже сегодня, но исследования геронтологов как будто никому не нужны и ничем не стимулируются.



Медуза Turritopsis Nutricula - единственное на Земле бессмертное существо: спариваясь, она молодеет, и так бесконечно

