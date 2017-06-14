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14 июня 17, 10:39
Шесть шагов к вечной молодости
молодость
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Секрет долголетия ученые пытаются открыть не одно столетие.

Результаты последних исследований специалистов из Университета Техаса (США) показали: продлить жизнь можно введением гормона, который вырабатывается при голодании, - повышенная концентрация этого вещества увеличивала жизнь подопытных мышек почти на треть. Если создадут синтетический аналог, даже ограничивать себя в питании не придется!

Впрочем, эта теория - одна из многих. Ученые же отмечают удивительную тенденцию: в последнее время продолжительность жизни увеличивается естественным образом - за одно десятилетие «набегает» три c лишним года. Во многих странах все больше людей доживают до 80 лет. «И это не предел!» - убежден биофизик, руководитель научной группы «Институт биологии старения» Игорь Артюхов.

Он уверен: старость можно победить. Считается, что люди умирают от болезней и с ними нужно бороться. Геронтологи - специалисты по проблемам возрастных изменений - с этим в корне не согласны. По их мнению, ученые перепутали причину и следствие: все болезни возникают от старости.

- Когда медицина научится лечить рак - убежден Игорь Артюхов, - это даст нам дополнительно всего три года жизни, а, победив старость, мы сможем прожить больше сотни.

Эксперименты на безотказных мышках это доказали. Но с человеком все сложнее. Эликсир молодости, считает ученый, мог быть создан уже сегодня, но исследования геронтологов как будто никому не нужны и ничем не стимулируются.

Медуза Turritopsis Nutricula - единственное на Земле бессмертное существо: спариваясь, она молодеет, и так бесконечно

Медуза Turritopsis Nutricula - единственное на Земле бессмертное существо: спариваясь, она молодеет, и так бесконечно


- Есть мнение, что, если таблетка от старости будет открыта, это приведет к перенаселению и нехватке ресурсов. Но продолжительность жизни обратно пропорциональна рождаемости, - парирует Артюхов. - В Африке люди редко живут больше 30 лет, при этом в каждой семье рождается по пять - десять детей. В Европе ситуация противоположная: смерть наступает в возрасте 80 - 85 лет при том, что женщины позволяют себе одного-двух, максимум трех детей.

По расчетам ученого, через три века люди будут умирать не раньше 150 лет - в эволюционных масштабах это чудовищная скорость. Стремительный процесс начался в середине XIX века в европейских странах и будет продолжаться. Радикального продления жизни уже можно будет достичь через несколько десятилетий - путем генной инженерии, клеточных технологий. А вот прогнозы относительно России Игорь Валентинович озвучивает очень осторожно.

- В СССР высокая продолжительность жизни была зафиксирована в середине 60-х годов - 69 лет, почти как в Японии. В конце 80-х был второй подъем, возможно, вследствие психологического эффекта от ожидания перемен в горбачевский период. Когда ожидания не оправдались, динамика пошла вниз. Последние два-три года наблюдается подъем до уровня 1965 года. Но в целом прогнозы по России не очень хорошие. Все будет зависеть от того, что мы предпримем, чтобы продлить себе жизнь.

7. Заместитель директора Института биологии старения Игорь АРТЮХОВ знает простой путь продления жизни. Фото: fb.com

Заместитель директора Института биологии старения Игорь АРТЮХОВ знает простой путь продления жизни. 

Шесть шагов к вечной молодости

Согласно теории Игоря АРТЮХОВА, каждый из нас сможет добавить себе пять-семь драгоценных лет, если станет соблюдать нехитрые правила.

1. Есть продукты, богатые селеном. Селен называют микроэлементом долголетия - он усиливает иммунную защиту, останавливает воспалительные процессы, помогает собраться с мыслями, предупреждает усталость. Самый доступный источник селена - рыба и морепродукты. В Центральной России нехватка микроэлемента достигает 100 процентов при суточной норме 50 мкг для взрослого человека.


2. Налегать на аскорбинку. В крови всех долгожителей западные исследователи отмечают высокое содержание витамина С - аскорбиновой кислоты. При этом люди не употребляли синтетические препараты - просто ели растительную пищу. Однако полностью переходить на вегетарианство ученые не рекомендуют - достаточно ежедневно съедать пять сырых и пять вареных овощей и фруктов. Дважды в неделю можно устраивать рыбный день.


3. Баловать себя шоколадом и вином. Ежедневно съедайте по дольке горького шоколада. Он содержит вещества полифенолы, обладающие противовоспалительными свойствами. Получить их можно также из яркоокрашенных фруктов и овощей или выпив бокал хорошего вина. Для поддержания тонуса можно раз в день позволить себе стопку водки или кружку пива.


4. Не курить и не хандрить. Доказано, что старческая меланхолия - признак близкой смерти. Чтобы прожить больше, важно не терять интерес к жизни и в любой ситуации оставаться оптимистом. И никогда не решать стрессовые ситуации при помощи перекуров: одна сигарета - минус 15 минут жизни. Вспыльчивым и эмоциональным можно попробовать заняться йогой.


5. Настроиться на позитив. Когда американцы исследовали несколько тысяч долгожителей, пришли к выводу, что всех их объединяют устойчивый тип нервной системы и доброжелательный нрав. Эти люди не реагируют взрывом эмоций на разные жизненные ситуации. Не зря на Востоке заботятся об экологии души.



6. Заниматься сексом. Есть процедуры, которые одного могут поднять со смертельного ложа, а другого туда загнать. К последним геронтолог относит баню, купание в проруби и спорт - с ними нужно быть очень осторожными. За десять лет профессиональных занятий спортом человек может получить травмы, инсульт, инфаркт, но только не здоровье. Утренняя зарядка - вещь опасная, а пробежки спозаранку вообще бомба замедленного действия - нагрузки разумно перенести на вторую половину дня. Начинать день хорошо с «потягушек» - хорошенько растянуть мышцы. Еще лучше спорт заменить сексом, во время которого вырабатывается «гормон доверия» окситоцин, который вызывает у счастливых пар ощущение родства, близости, доверия друг другу. Этот гормон вырабатывается также у женщин при рождении ребенка, он замедляет старение и повышает иммунитет.


7. Не экономить на сне. Когда солнце заходило и становилось темно, у наших предков вырабатывался гормон мелатонин, который сигнализировал мозгу, что пора спать. Если этого вещества недостаточно, иммунная система дает сбой. Страдают все органы: пищеварительный тракт, сердечно-сосудистая система, головной мозг. При хроническом недостатке мелатонина организм стареет быстрее. Наши предки не знали электричества и жили дольше. По возможности вечером включайте на кухне, в ванной, туалете тусклый красный свет - так быстрее настроитесь на целительный сон.

Глоток молодой крови
Американские ученые из Стэнфордского университета поставили уникальный эксперимент: соединили кровеносные системы двух мышей разного возраста - молодая кровь проходила по организму старого животного и наоборот. «Молодое» вливание у «пожилых» особей вызвало разрастание связей между клетками мозга. Ученые надеются подтвердить результаты исследования применительно к человеческому организму. Возможно, после этого удастся выявить омолаживающие составляющие крови и изготовить таблетки на их основе.

Только цифра
По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый день от заболеваний, вызванных старением организма, умирают 150 тысяч человек.

Клуб долгожителей
В мире есть несколько зон, где зафиксирована самая высокая продолжительность жизни: на Чукотке, в Якутии (едят рыбу и мясо), на Северном Кавказе (едят много мяса), на острове Окинава в Японии и на острове Хайнак в Китае (пьют зеленый чай, едят много рыбы).

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