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Наука
15 июня 17, 18:12
Продукты, которые могут стать для вас настоящим наркотиком
морожено
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Какие ассоциации приходят вам на ум, когда вы слышите слово «зависимость»? Скорее всего, алкоголь, никотин и наркотические вещества.

Но уж никак не пицца, печенье или шоколад. А вот доктор Николь Авени из медицинской школы Icahn School of Medicine утверждает: отношение людей к некоторым видам продуктов очень напоминает наркоманию.

Доктор исследует этот вопрос уже более 15 лет и надеется, что ее разработки помогут в лечении ожирения и расстройств, связанных с перееданием. Авена попросила 504 участников опроса определить продукты, которые на их взгляд, вызывают чаще всего проблемы со здоровьем. Для того, чтобы определить уровень проблемы, добровольцы использовали оценочную систему, разработанную в Йельском университете.


Участники посчитали сколько раз они соглашались с утверждением «я ем до тех пор, пока не почувствую себя плохо» и «я длительное время чувствую усталость и истощение от переедания». Они также указали, от каких продуктов не смогли отказаться. После этого Николь Авена посчитала средние оценки для разных видов еды, и выстроила рейтинг проблемных продуктов.


Итак, наиболее часто привыкание вызывает пицца (индекс привыкания 4,01).

Второе место делят между собой шоколад и чипсы (3,73), печенье (3,71) и мороженное (3,68). 

За этими продуктами, как ни удивительно, следуют полезные, но тем не менее, вызывающие зависимость – коричневый рис (1,74) и яблоки (1,66). 

Самые низкие индексы привыкания у моркови, огурцов и бобовых.


В своей пояснительной записке к исследованиям, врач отмечает, что пищевая зависимость не является общепризнанной, но похожа по симптоматике на психологическое расстройство, вызванное алкоголем. Николь надеется, что результаты ее проекта помогут разработать новые подходы к проблеме борьбы с лишним весом.

«Исследование могло бы изменить подход к лечению перееданий. Преодолеть пищевое привыкание непросто, но уже существуют методы борьбы с алкогольной и никотиновой зависимостью, и они могут нам пригодиться. Если кто-то чувствует, что хронически переедает, врач не может поставить ему конкретный диагноз, но это исследование помогает обновить методику и помочь таким людям», - резюмирует врач.


Источник: kolobok.ua

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