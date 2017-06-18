Десять насекомых, которые имеют удивительные способности

Но не стоит забывать, что даже самые противные насекомые могут обладать уникальными сверхспособностями.





Некоторые из этих свойств можно изучить и применить на благо человечества. Другие вдохновят на новые изобретения в области механики и техники. Третьи попросту заставят держаться от насекомых подальше… В любом случае, давайте взглянем на десять насекомых со сверхспособностями.

Тараканы

Одни из самых нелюбимых жуков в мире. Широко распространено мнение, что тараканы могли бы легко пережить ядерный катаклизм (хотя вряд ли бы справились с ядерной зимой) из-за их устойчивости к радиации. А в мозгу некоторых видов содержатся мощные антибиотики, способные одолеть вредоносные для человека бактерии.

Пчёлы

Дадут фору любому насекомому, когда речь касается общения и навигации. С помощью танца они подают сородичам любые необходимые сигналы и даже проводят простые геометрические вычисления. У пчёл потрясающая память, они с лёгкостью ориентируются на местности и могут находить путь по положению солнца.

Саранча

Специалисты по дальним перелётам. Хотя они известны за прожорливость, на деле саранча расходует энергию с потрясающей экономией, пролетая «без зарядки» до 80 км в день. Кроме того, саранча мастерски орудует крыльями в воздухе, полностью контролируя свой полёт.

Светляки

Могут не только светиться, но и весьма экономно расходовать на это энергию. Испускаемый свет светляки используют как средство коммуникации, подавая сородичам несколько видов сигналов.

Блохи

Противные и откровенно вредные паразиты, но с весьма впечатляющими способностями. Благодаря малому весу и невероятно продвинутому механизму ног они способны подпрыгнуть на высоту, в 150 раз превышающую их собственный рост. Это как если бы люди могли взлететь на 200 метров.

Навозные жуки

Совершенно безобидны, но их недолюбливают за привычку скатывать навоз в шарики для создания гнезда и питания личинок. Их навыки ориентирования в пространстве выше всяких похвал — жуки катят свои шары по идеально ровной линии даже в полнейшей темноте.

Стрекозы

Единственные насекомые, обладающие концентрацией внимания на уровне человеческой. Это значит, что они могут отключиться от любых внешних раздражителей и сосредоточиться на одной-единственной цели. Навык гораздо более сложный, чем кажется на первый взгляд.

Муравьи

Владеют навыками навигации немногим хуже, чем пчёлы — они способны отыскать дорогу в свой муравейник даже на расстоянии в несколько километров. В качестве основных сенсорных систем муравьи пользуются обонянием и осязанием. Также они переносят огромные грузы относительно собственной массы.

Осы-наездники из рода Glyptapanteles

Получили прозвище «вуду-осы». Они не просто откладывают яйца в живых гусениц, как это делают другие виды. Когда большая часть личинок выбирается наружу, чтобы сплести кокон, другие остаются внутри гусеницы и управляют ей! Подчиняясь приказам «хозяев», гусеница собственным телом защищает кокон, других личинок и отбивается от хищных клопов.

Жуки-бомбардиры

В совершенстве владеют техникой самообороны. Они обстреливают врага струёй раскалённой (до 100 градусов!) пахучей жидкости, представляющей из себя смесь двух сложных химических компонентов. Результат ошеломляюще эффективен.





Источник: neskuchno-news.com/

