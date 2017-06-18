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18 июня 17, 16:02
Удивительные факты о левом и правом полушариях нашего мозга
мозг
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Ученые и эксперты долго изучали человеческий мозг, открывая когнитивные различия между правым и левым полушариями.

Человек не может быть "левосторонним" или "правосторонним" — каждое полушарие имеет одинаковую важность, пишет Entrepreneur. отвечает за воображение, визуализацию и творчество, а также за творческие способности, такие как пение, живопись, танцы и многое другое. Левая часть мозга отвечает за язык, письмо, чтение и расчеты — она помогает нам анализировать и рассуждать.

Если вы чувствуете, что одна сторона вашего мозга развита сильнее другой, возможно, это так и есть. Однако существуют упражнения для тренировки каждого полушария. Подробнее о них — в инфографике Custom Writing ниже.
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