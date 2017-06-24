В сторону Земли летит гигантский астероид

Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства еще в 2010 году начали свое наблюдение за данным астероидом. После того, как он был обнаружен, он получил название 441987 (2010 NY65). Согласно подсчетам экспертов, астероид приблизится на опасное расстояние к Земле уже утром 24 июня.





"Астероид движется со скоростью 46 тыс. километров в час. В диаметре он составляет 300 метров. По последним данным, если ничего не изменится и астероид не сдвинется с рассчитанного пути, к Земле "незваный гость" приблизится утром 24 июня",- сообщили в агентстве.





Отмечается, что гигантский объект пролетит мимо планеты на расстоянии 3 миллионов километров, а его свечение в этот момент будет равно свечению 17 звезд. Астрофизики подчеркнули, что, в связи с тем, что сложно определить, насколько этот объект опасен для жизни человечества, он получил характеристику "потенциально опасного".





Как сообщал MIGnews.com.ua, NASA заявило об открытии благодаря телескопу "Кеплер" 219 новых планет вне солнечной системы. Сообщается, что среди них есть 10 "скалистых", как Земля, планет, которые находятся в меру близко и в меру далеко от своих звезд, чтобы там было возможно существование жидкой воды, которое считают ключевым для зарождения жизни.



