Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.07
USD
26.03
RUB
0.43
EUR
29.08
USD
26.03
RUB
0.44
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
23 июня 17, 21:58
Четыре главных фактора, продолевающих жизнь человека
старость
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Шведские ученые определили четыре главных фактора, которые напрямую связаны с увеличением продолжительности жизни человека, передает Medical Xpress.
В список вошли отказ от курения, регулярные физические нагрузки, ограниченное употребление спиртного и сбалансированная диета.

Сообщается, что полный текст исследования ученых был опубликован в научном издании Journal of Internal Medicine.

Оказывается, здоровый образ жизни предусматривает 150 минут в неделю для физической активности, а также употребление алкоголя в количестве не более 14 единиц в неделю (одна единица - это 30 граммов водки).

Для того чтобы сделать подобные выводы, ученые провели наблюдение за 33 тысячами мужчин и 30 тысячами женщин в возрасте от 45 до 83 лет.

Специалисты пришли к выводу, что при соблюдении всех четырех пунктов человек может продлить свою жизнь на период от 4,1 до 4,9 лет. 

Как сообщалось, ученые из Оксфордского университета установили, что алкоголь даже в малых дозах атрофирует мозг.

Источник: mignews.com.ua 
Ещё по теме:
Имя человека определенным образом связано с внешностью
На здоровье влияет высота, на которой проживает человек
Как глобальное потепление повлияет на здоровье человека?
Украина среди стран с высоким уровнем человеческого развития
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В сторону Земли летит гигантский астероид
noimageПрогнозируют смертельную для человечества жару
noimageУдивительные факты о левом и правом полушариях нашего мозга
noimageДесять насекомых, которые имеют удивительные способности
noimageУченые изобрели новый способ восстановления от инфаркта
Лента новостей