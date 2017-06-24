Четыре главных фактора, продолевающих жизнь человека

В список вошли отказ от курения, регулярные физические нагрузки, ограниченное употребление спиртного и сбалансированная диета.





Сообщается, что полный текст исследования ученых был опубликован в научном издании Journal of Internal Medicine.





Оказывается, здоровый образ жизни предусматривает 150 минут в неделю для физической активности, а также употребление алкоголя в количестве не более 14 единиц в неделю (одна единица - это 30 граммов водки).





Для того чтобы сделать подобные выводы, ученые провели наблюдение за 33 тысячами мужчин и 30 тысячами женщин в возрасте от 45 до 83 лет.





Специалисты пришли к выводу, что при соблюдении всех четырех пунктов человек может продлить свою жизнь на период от 4,1 до 4,9 лет.





Как сообщалось, ученые из Оксфордского университета установили, что алкоголь даже в малых дозах атрофирует мозг.



