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Новости
Наука
24 июня 17, 21:37
Ученые нашли связь между болезнями сердца и размножением
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Некоторые изменения, которые повышают привлекательность для противоположного пола, приводят к проблемам с сердцем в пожилые годы.

Ученые поняли, почему проблемы с сердцем и сосудами сегодня являются главной причиной смерти. Об этом говорится в статье австралийских генетиков в журнале PLoS One.

Исследователи нашли связь между коронарной болезнью сердца и успешностью продолжения рода.

Авторы напоминают, что развитием большинства многоклеточных живых существ управляют два фактора - естественный и половой отбор.
В первом случае организм эволюционирует под действием окружающей среды, а во втором - эволюция зависит от внутривидовой конкуренции за возможность продолжить свой род.

В этой борьбе побеждают самые "яркие" особи, что приводит к появлению таких бесполезных украшений, как хвосты павлинов или гребешки петухов, которые не помогают, а мешают выживать.

Причины существования полового отбора пока остаются предметом споров среди ученых - часть биологов полагают, что он помогает популяциям быть готовым к резким изменениям условий, а другие считают, что подобная конкуренция защищает виды от вырождения и поддерживает их конкурентоспособность в эволюционной "гонке вооружений".

Ученые из университета Мельбурна изучили вариации ДНК жителей Европы, Африки, Азии и открыли необычную связь между этими "половинками" эволюции, которая сделала человека генетически и эволюционно предрасположенным к развитию проблем с сердцем и сосудами в пожилом возрасте.

"Мутации, способствующие развитию подобных проблем со здоровьем в старости, не исчезали из генофонда, а наоборот, распространялись и накапливались в нем.

Иными словами, носители негативных изменений в структуре генов, которые ведут к развитию коронарной болезни, оставляли больше потомства и чаще продолжали род", - цитирует РИА Наука исследование.

Ученые считают что некоторые изменения, которые увеличивают привлекательность для противоположного пола приводят к проблемам с сердцем в пожилые годы.

В пользу этого говорило то, что многие из этих генов были больше всего активны в половых органах или железах, а также определяли время наступления половой зрелости, время начала менструации, менопаузы и вероятность выживания после родов.

Все это, отмечают исследователи, говорит о том, что коронарная болезнь сердца и другие проблемы сердечно-сосудистой системы широко распространены сегодня не из-за развития цивилизации и ухудшения экологии, а по глубоким эволюционным причинам, связанным с тем, как наши предки выживали и размножались в далеком прошлом.

Отметим, употребление сахара в большом количестве повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Korrespondent
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