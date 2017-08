Ученые объяснили, что будет с Землей после падения астероида

Группа ученых Национального центра атмосферных исследований США, NASA и Колорадского университета в Боулдере выяснили, что происходило на планете Земля после падения астероида, которое произошло 66 миллионов лет назад. Исследование ученые опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.





Ученые отмечают, что следом за падением астероида на планете наступила полная тьма, что остановило фотосинтез растений. Это в последствие стало одной из причин массового вымирания животных.





Раньше считалось, что упавший астероид "пробудил" вулканы, цунами и землетрясения по всей планете. Однако исследование показало, что главной причиной вымирания стало погружение Земли во тьму.





Компьютерное моделирование показало, что после падения астероида в воздух поднялось около 15 триллионов тонн пепла и сажи. Это не только убило растение и поставило на грань вымирания травоядных животных, но и спровоцировало значительное снижение температуры на планете. Вместе с тем частицы пепла нагрелись в верхних слоях атмосферы, спровоцировав разрушение озонового слоя.





По данным ученых тьма рассеялась лишь спустя полтора-два года.





При этом исследователи отмечают, что если на Земле произойдет ядерный взрыв, события будут развиваться по аналогичному сценарию.





"Количество сажи, которое образуется при взрыве, будет намного меньшим, чем после падения астероида. Но это приведет к схожим разрушительным эффектам — охлаждению Земли и нагреву верхних слоев атмосферы", - резюмируется в публикации.