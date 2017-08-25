Выяснено, какие болезни может вызвать вода из водопровода

​Британские и американские ученые установили, что употребление в пищу водопроводной воды связано с повышенным риском развития желудочно-кишечных инфекций.







Соответствующее исследование опубликовано в журнале Environ Health Perspect, сообщают Нескучные новости.





Специалисты провели метаанализ 14 работ, посвященных связи между мутностью воды и возникновением инфекций, провоцируемых паразитами Giardia (вызывает лямблиоз) и Cryptosporidium (приводят к криптоспоридиозу). В 10 из них корреляция найдена вне зависимости от мутности воды NTU.





Ученые пришли к выводу, что в качестве индикатора чистоты воды необходимо использовать дополнительные факторы, кроме NTU, в частности, сезонные, а также состояние водопроводных систем.





ВОЗ для измерения мутности воды применяет единицу NTU (Nephelometric Turbidity Unit). Для питья рекомендуется жидкость с NTU не выше 5, параметр ниже 1 позволяет считать воду свободной от микробов.



