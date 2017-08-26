До конца лета желательно отложить покупки и поездки

В этот период до собеседника не "достучаться", сообщают Нескучные новости, ссылаясь на утверждения «звездочетов».

Август 2017 года астрологи называют месяцем по-настоящему уникальным. Мало того, что прошло целых два редких затмения, красивейший метеоритный дождь Персеид, так еще и Меркурий в ретрограде. Но о нем позже. Пока все мы переживаем непростое время после солнечного затмения, которые произошло 21 августа. Чувствовать его последствия придется еще как минимум неделю.

По мнению астрологов, события, которые случаются в это время, нельзя изменить или исправить, поэтому необходимо следить за происходящим в жизни и прислушиваться к своей интуиции. Негатив усугубит положение дел, зато способность извлекать из происходящего уроки предоставит новые возможности. Опыт показывает, что если в это время уволиться с работы, то новую придется искать очень долго.

Зато если вы решили с кем-то порвать отношения навсегда – поссорьтесь в этот период и будьте уверены - между вами все закончилось безвозвратно. Намного лучше в ближайший месяц копить деньги и отдавать долги.

24-26 августа – последние дни меркурианского цикла, дни "сожженного" Меркурия. Дни не благоприятны для важный ответственных решений, требующих внимания и концентрации.

Вновь вернутся экономические проблемы, а 28 и 29 августа возрастет аварийность, людям советуют держать себя под контролем и избегать излишеств.

- Меркурий будет оставаться ретроградным до 6 сентября, - говорит ведический астролог Танита Тали. – В этот день не рекомендуется подписывать договора и контракты, оформлять паспорта и другие важные бумаги. Будьте внимательны к финансам – могут быть задержки платежей и ошибки.

Также в эти дни лучше отложить покупку гаджетов, будь то телефон, планшет или ноутбук. Не следует выходить на новую работу и покупать автомобиль. Повремените с поездками и командировки – транспорт может опаздывать, ломаться. Воздержитесь от важных крупных покупок, будьте внимательны к информации – она может быть искажена.

В этот период сложнее "донести" собеседнику свои идеи. Ретро-цикл проходит в созвездии Льва, которое фиксирует нас на собственных мыслях. Не забывайте, что ваш собеседник тоже сконцентрирован на своем внутреннем мире.

Обращаем внимание на здоровье

В период ретроградного Меркурия противопоказано заключать разного рода пари и участвовать в спорах. Лучше обратить внимание на здоровье, особенно сердечно-сосудистую систему. Кроме того, попятный Меркурий не очень хорошо действует на состояние памяти, может провоцировать нарушения сна и проблемы с давлением.

К слову, у ретроградности есть позитивные стороны, потому что абсолютно все выворачивается наизнанку. Хорошее становится плохим, а плохое — хорошим. Это говорит о том, что Меркурий положительно будет воспринимать лень, отсутствие всяческих желаний, небольшую апатию. Это будет прекрасный период для того, чтобы просто отдохнуть от проблем, связанных с работой, делами, деньгами. Постарайтесь просто окунуться в свои дела или хобби.

Вы спросите, мол, что же можно делать человеку, если не выполнять свои обязанности и решать какие-то важные дела? Правильно, планировать будущее. Попробуйте проанализировать свои прошлые недочеты и сделать работу над ошибками.

Позаботьтесь о своем доме. Меркурий поможет вам с рутинной работой, например, перестановкой мебели, началом ремонта или просто уборкой.

Попятное движение первой планеты очень негативно скажется на любых хирургических вмешательствах. Будьте осторожны во всем, потому что заживление ран будет проходить хуже, чем обычно. Особенно это касается спортсменов и любителей экстрима. Большинство несчастных случаев происходит именно в такие периоды. Это не значит, что тренировки нужно отложить, просто нужно быть внимательнее.