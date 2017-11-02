Возле пирамиды Хеопса найдено древнее послание

Изучая спутниковые снимки строения, он заметил огромную надпись на иврите, размещенную на земле в данной местности.





По словам Паркера, всего ему удалось заметить три надписи. Первая гласила о том, что она была оставлена “творцом всего сущего”, во второй отмечалось, что речь идет о “повелителе исподнего мира”, в третьей содержался призыв ожидать прибытия “бога”.





Исследователь уверен, что огромные надписи, которые видны лишь с высоты птичьего полета, могли быть оставлены лишь высокоразвитыми существами, коими не являлись древние египтяне. По его мнению, инопланетная цивилизация помогла местным жителям построить пирамиды и оставила послание для будущих поколений.



