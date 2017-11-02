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Новости
Наука
2 ноября 17, 11:48
Возле пирамиды Хеопса найдено древнее послание
послание
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Американский исследователь Гэри Паркер, увлекающийся тайнами египетских пирамид, на днях заявил, что ему удалось обнаружить древнее послание инопланетной цивилизации, оставленное возле пирамиды Хеопса.
Изучая спутниковые снимки строения, он заметил огромную надпись на иврите, размещенную на земле в данной местности.

По словам Паркера, всего ему удалось заметить три надписи. Первая гласила о том, что она была оставлена “творцом всего сущего”, во второй отмечалось, что речь идет о “повелителе исподнего мира”, в третьей содержался призыв ожидать прибытия “бога”.

Исследователь уверен, что огромные надписи, которые видны лишь с высоты птичьего полета, могли быть оставлены лишь высокоразвитыми существами, коими не являлись древние египтяне. По его мнению, инопланетная цивилизация помогла местным жителям построить пирамиды и оставила послание для будущих поколений.

Источник: novostiit.net
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