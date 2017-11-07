Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.43
USD
26.96
RUB
0.46
EUR
31.08
USD
26.81
RUB
0.45
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
6 ноября 17, 20:06
Ученые заявили, что взрыв Луны уничтожит Землю
Луна
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По мнению исследователей, он неминуемо приведет к гибели человечества.
По мнению исследователей, он неминуемо приведет к гибели человечества.

Группа ученых спрогнозировала возможный взрыв Луны, который неминуемо приведет к гибели человечества, передает ToDay News Ufa.

Специалисты отмечают, что Луна замедляет вращение Земли вокруг солнца. А при ее отсутствии вращение будет быстрее, что приведет к потере планетой атмосферы.

Кроме того, по словам ученых, Луна стабилизирует наклон земной оси, благодаря чему на Земле смена сезонов проходит стабильно. Однако есть вероятность, что при отсутствии спутника Земля опрокинется набок.

Если это произойдет, то климат на планете станет более суровым, и будет сопровождаться потеплением на полюсах. Итогом этого станет затопление плодородных земель.

Однако в настоящее время ученые отмечают, что предпосылки для взрыва Луны не наблюдаются.

Ранее сообщалось, что астронавт опубликовал снимок восходящей Луны с МКС.
Korrespondent
Ещё по теме:
Героическая посадка самолета украинцем в Стамбуле.ФОТО+ВИДЕО
Почему уволены независимые члены набсовета Нафтогаз Украины
Украина передала США список необходимого вооружения
В Ираке смертник взорвал кафе, погибли 11 человек
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Возле пирамиды Хеопса найдено древнее послание
noimageУченые рассказали, какие диеты продлевают жизнь
noimageУченые приравняли вред от сидячей работы к курению
noimageКакая еда спасает от угрозы заболеть раком?
noimageУченый назвал причину «невидимости» инопланетян
Лента новостей