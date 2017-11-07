Ученые заявили, что взрыв Луны уничтожит Землю

Группа ученых спрогнозировала возможный взрыв Луны, который неминуемо приведет к гибели человечества, передает ToDay News Ufa.

Специалисты отмечают, что Луна замедляет вращение Земли вокруг солнца. А при ее отсутствии вращение будет быстрее, что приведет к потере планетой атмосферы.





Кроме того, по словам ученых, Луна стабилизирует наклон земной оси, благодаря чему на Земле смена сезонов проходит стабильно. Однако есть вероятность, что при отсутствии спутника Земля опрокинется набок.





Если это произойдет, то климат на планете станет более суровым, и будет сопровождаться потеплением на полюсах. Итогом этого станет затопление плодородных земель.





Однако в настоящее время ученые отмечают, что предпосылки для взрыва Луны не наблюдаются.





Ранее сообщалось, что астронавт опубликовал снимок восходящей Луны с МКС.



