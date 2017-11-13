"Поцелуй" Венеры и Юпитера: когда украинцы смогут увидеть?

Венера и Юпитер приблизятся друг к другу на минимальное расстояние. Астрологи называют это романтическое явление "поцелуем". Планеты можно будет увидеть низко над горизонтом в юго-восточной части неба, при условии, что небо будет чистым. Лучше всего наблюдать за свиданием планет с 7:30 до 8:00.





Увидеть это явление можно будет и невооруженным глазом. Об этом необычном явлении украинцам сообщает и социальная сеть Facebook. Не пропустите!













Второй раз сближение планет состоится 17 ноября. Тогда к Юпитеру и Венере присоединится и Луна, вместе они образуют треугольник. Увидеть это явление можно будет с утра до 8:00.





Если использовать бинокль или объектив с фокусным расстоянием от 100 мм при съемке на фотоаппарат, то возле Юпитера можно будет увидеть его 4 спутника: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.