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13 ноября 17, 17:09
В Китае робот сдал экзамен врача
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Робот может ставить предварительный диагноз больному.

В Китае робот прошел обязательный для китайских врачей тест Национальной медицинской лицензионной экспертизы, став таким образом, первым роботом в мире, который сдал этот экзамен, сообщает China Daily.

Его разработчик iFlytek Co Ltd, ведущая китайская компания, занимающаяся искусственным интеллектом, заявила, что робот набрал 456 очков, что на 96 очков выше необходимого минимума.

По словам разработчиков, робот с искусственным интеллектом может собирать и анализировать информацию о пациенте и ставить предварительный диагноз. Он будет использоваться для оказания помощи врачам для повышения эффективности их лечения в будущем.

Как заявили в iFlytek, робот планируется к запуску в производство в марте 2018 года, однако, он не предназначен для замены врачей.

В Китае разработка искусственного интеллекта является национальной стратегией. Руководство страны намерено превзойти США и стать глобальным лидером в области ИИ к 2030 году.

Напомним, Стивен Хокинг предрек человечеству гибель из-за роботов.
Korrespondent
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