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Новости
Наука
13 ноября 17, 17:30
Ученые обнаружили сверхновую звезду-"зомби"
звезда зомби
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Небесное тело странным образом оставалось ярким после пережитого взрыва.
Небесное тело странным образом оставалось ярким после пережитого взрыва.

Международная группа ученых из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре открыла нетипичную сверхновую звезду iPTF14hls, пережившую катастрофический взрыв, который должен был ее уничтожить. Однако вот уже несколько десятилетий небесное тело продолжает оставаться ярким, передает Live Science.

Сообщается, что iPTF14hls зарегистрировали впервые еще в 2014 году сотрудники Паломарской обсерватории в Сан-Диего. Изначально ее отнесли к типу II-P - разновидности массивных звезд, которые прекратили существование взрывом с выделением большого количества световой энергии.

Обычно подобные сверхновые звезды угасают в течение нескольких месяцев. Однако в данном случае iPTF14hls не только не угасла, но даже стала ярче.
После ста дней наблюдений она выглядела так, словно взрыв произошел лишь месяц назад. Достаточно ярко она светила и спустя два года.

При этом ученые практически исключают возможность того, что iPTF14hls и сверхновая являются двумя разными объектами.

Ученые предполагают, что небесное тело может являться пульсирующей парно-нестабильной сверхновой звездой, переживающей цикл взрывов и сжимающейся в черную дыру.

С другой стороны, есть большая вероятность того, что небесное тело - представитель особого типа нейтронных звезд магнетаров. Они после вспышки превращаются в быстро вращающийся объект с магнитным полем, в триллионы раз сильнее земного. В этом случае энергия вращения переходит в энергию света, что и может объяснить яркость звезды.

Ранее сообщалось, что учеными была обнаружена гигантская планета-"монстр".
Korrespondent
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