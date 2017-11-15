Астрономы обнаружили пригодную для жизни экзопланету

Группа астрономов обнаружила экзопланету с пригодной для жизни температурой, которая расположена в досягаемой близости - 11 световых годах от Солнечной системы, передает Astronomy & Astrophysics.

Планета под названием Ross 128 b вращается вокруг красного карлика Ross 128 в зоне обитаемости звезды. По расчетам ученых, температура на поверхности планеты может колебаться в пределах от 60°С до 20°С. При этом состоит планета, преимущественно, из горных пород.





Расположена планета в 20 раз ближе, нежели Земля к Солнцу, однако умеренная температура на ее поверхности связана с тем, что красные карлики являются довольно холодными звездами.





Открытие Ross 128 b было сделано методом Доплера, при помощи спектографа HARPS, который установлен в телескопе обсерватории Ла-Силья в Чили. В настоящее время ученые не знают, есть ли на планете атмосфера.





Ранее сообщалось, что ученые обнаружили планету-"монстра", которая только в два раза меньше своего светила.



