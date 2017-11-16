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Новости
Наука
16 ноября 17, 10:32
Ученые нашли эффективное средство против рака
рак
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Новый способ уничтожает раковые Т-клетки без повреждения здоровых
Способ нахождения и уничтожения аномальных T-клеток, приводящих к развитию T-клеточной лифомы, нашли ученые из Кардиффского университета, сообщает MedicalXpress.

Лифома образуется из перерожденных иммуных клеток – лимфоцитов. Существуют два типа лимфоцитов: B-клетки и T-клетки. Последние разработки помогли найти способ излечить больного от B-клеточной лифомы, однако T-клеточная лифома остается одной из самых агрессивных и трудно поддающихся лечению форм рака.

T-клетки борются с возбудителями болезней, используя рецепторы, состоящие из генов C1 или C2. В человеческом организме содержится примерно равное количество Т-клеток, как с генами C1, так и с генами C2. Если T-клетка переродится, то все раковые клетки будут содержать только один из этих генов.

Отмечается, что ученые смогли найти способ уничтожения раковых Т-клеток без повреждения здоровых. Например, если раковые Т-клетки содержат ген C1, то уничтожаться будут только клетки с этим геном, а лимфоциты, содержащие C2, останутся невредимыми. Такой метод позволяет человеку сохранить иммунную систему.

Напомним, ранее мы писали, какая еда вызывает рак. А также рассказывали, какие продукты помогают бороться с раком.

Источник: segodnya.ua/
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