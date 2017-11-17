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Новости
Наука
16 ноября 17, 22:55
Ученые рассказали о физической нагрузке по группе крови
йога
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Тренировки по группе крови – относительно новое направление в фитнесе
Йога полезна для людей с III группой крови 

Ученые выяснили, что физическая нагрузка, подобранная по группе крови, дает больше возможностей для укрепления организма. Поэтому, прежде чем приступить к тому или иному виду спорта, определите свою группу крови.

Группа крови I
Люди, имеющие первую группу крови, наилучшим образом реагируют на тяжелые физические нагрузки, а при их отсутствии теряют мотивацию и быстро полнеют. Им рекомендуется силовая и танцевальная аэробика, афро-латина, стрип-пластика, йога, плавание. Игровые и командные виды спорта: волейбол, баскетбол, водное поло.

Группа крови II
Оптимальны продолжительные кардионагрузки, желательно в интервальном режиме, силовые тренировки (в компании единомышленника можно будет быстрее добиться поставленной цели), танцевальная аэробика (belly dance). Однако, основной акцент – это пилатес, йога и тай-чи. Виды спорта: легкая атлетика, гимнастика, спортивное ориентирование, лыжи.

Группа крови III
Обладателям этой группы крови показаны умеренные силовые нагрузки, круговые тренировки, айкидо, танцы. Оптимально сочетание физического и психического баланса в упражнениях: пилатес, йога, тай-чи. Виды спорта: ходьба, велосипед, теннис, конный спорт.

Группа крови IV
Представителям четвертой группы крови стоит обратить внимание на упражнения для укрепление мышечного корсета и тренировку выносливости сердечно-сосудистой системы. Им рекомендованы все виды фитнеса и активного спорта, а особенно – аэробика, йога и различные современные танцы.



Источник: segodnya.ua
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