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28 декабря 17, 21:18
Назван легкий способ замедлить старение
молодость
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Ученые провели анализ результатов множества научных работ
Исследователи из клиники Мэйо и Центра исследования болезни Альцгеймера доказали, что физические упражнения способны замедлять старение и связанное с ним ухудшение работы мозга. Показано, что тренировки улучшают память и другие когнитивные функции у пожилых людей, а также останавливают развитие возрастных нейродегенеративных заболеваний. Статья ученых опубликована в журнале Neurology. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

Мягкое когнитивное расстройство занимает промежуточное положение между обычным ухудшением умственной деятельности, связанным с возрастом, и более серьезной деменцией. Симптомы включают в себя плохую память, легкие нарушения речи и угнетение других когнитивных функций. Обычно это не сильно влияет на качество жизни, но оно увеличивает риск развития болезни Альцгеймера и других тяжелых заболеваний.

Ученые провели анализ результатов имеющихся научных работ, посвященных способам профилактики деменции. Согласно рекомендациям специалистов, физическая активность длительностью 150 минут в неделю улучшают показатели у людей, страдающих умеренными нарушениями когнитивных функций. Так, исследователи рекомендуют бегать трусцой или идти быстрым шагом пять раз по 30 минут или три раза по 50 минут.

По данным Американской академии неврологии, более шести процентов людей в возрасте 60 лет страдают от умеренного когнитивного расстройства во всем мире, а в возрасте 85 лет – более 37 процентов людей.

Напомним, назван замедляющий старение продукт.
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