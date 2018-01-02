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Новости
Наука
1 января 18, 14:12
Самые популярные снимки космоса показало NASA (ВИДЕО)
NASA
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Самыми популярными снимками агентства стали изображения солнечного затмения.
Американское аэрокосмическое агентство NASA обнародовало видео, в котором собрало самые популярные снимки минувшего года.

В видеоролике собраны снимки, которым поставили больше всего лайков в Instagram агентства.


Так, самым популярным стал космический снимок полного солнечного затмения, который был сделан над озером Cascade.

На втором месте - также снимок солнечного затмения, на третьем - ночной снимок Земли, который был сделан с борта МКС.

Ранее подборку лучших космических изображений 2017 года опубликовало агентство Reuters.
Korrespondent
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