Самые популярные снимки космоса показало NASA (ВИДЕО)





Так, самым популярным стал космический снимок полного солнечного затмения, который был сделан над озером Cascade.





На втором месте - также снимок солнечного затмения, на третьем - ночной снимок Земли, который был сделан с борта МКС.





Ранее подборку лучших космических изображений 2017 года опубликовало агентство Reuters.