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Наука
1 января 18, 22:21
Уникальный метод похудения предложен учеными
похудение
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Эффективный способ снизить вес нашли израильские ученые
Ведущий специалист по гастроэнтерологии и иммунологии Эрана Элинава из Научно-исследовательского института Вейцмана в Израиле предложил использовать для похудения измерения сахара в крови. Это позволит понять, как организм реагирует на то, что вы обычно едите, утверждает израильский ученый.

По словам специалиста, чем выше уровень сахара в крови после съеденной пищи, тем выше риск набора лишнего веса, ожирения, а также развития диабета второго типа, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Частые и высокие подъемы уровня сахара в крови заставляют поджелудочную железу активнее вырабатывать инсулин, что запускает каскад биохимических реакций, приводящих к накоплению жировой ткани и повреждению кровеносных сосудов", – пояснил Элинав.

Ученый посоветовал приобрести домашний глюкометр, и измерять сахар перед приемом пищи и через час после. Таким образом, можно понять, какие продукты вызывают всплеск сахара в крови, и вместе с этим заставляют полнеть. Исключение этих продуктов из рациона поможет не только похудеть, но и оздоровить сердечно-сосудистую систему.

Также для снижения и стабилизации сахара в крови ученый дал следующие рекомендации. Элинав отметил, что употреблять пищу следует небольшими порциями, так как съеденная сразу в большом объеме еда ведет к подъему уровня сахара в крови.

Фрукты, по словам ученого, могут по-разному влиять на сахар в крови. Лучше всего употреблять свежие, а не сушеные и не чрезмерно сладкие плоды.

Также полезно для снижения уровня сахара в крови пить больше воды во время еды. Избегание жиров в питании, заявил ученый, способствует повышению сахара, и, наоборот, употребление сливочного масла, сыра и яиц помогает снизить уровень сахара в крови после еды.

Напомним, ученые нашли простой способ, как похудеть.Кроме этого, мы писали, как похудеть после праздников: советы специалистов помогут сбросить "лишнее".


Источник: segodnya.ua
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