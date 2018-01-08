Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.80
USD
28.01
RUB
0.49
EUR
33.95
USD
28.18
RUB
0.49
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
8 января 18, 10:28
Названы пять факторов, которые провоцируют обжорство
Еда
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ученые советуют фокусироваться исключительно на еде во время трапезы, чтобы не переедать.

Специалист из университета Сассекса в Великобритании Дженни Моррис объяснила, почему люди склонны к обжорству. Данные опубликованы в журнале The Conversation.

Отмечается, что переедание определяют несколько факторов.

Первый из них − размер порции. Чем больше еды на тарелке, тем вероятнее, что человек все съест. 

Другим важным фактором обжорства является разнообразие блюд на столе. Согласно результатам исследований, если стол "ломится от блюд", человек съедает в четыре раза больше.

На переедание влияют просмотр телевизора и чтение во время приема пищи, а также употребление алкоголя и поведение людей, собравшихся за столом. Когда человек отвлекается, он хуже осознает момент насыщения, в связи с чем ест больше, пояснила специалист.

Похоже действует алкоголь, из-за которого мозг позднее получает сигнал о насыщении.

Кроме того, когда человек ест в компании, он бессознательно "примеряет" на себя пищевые привычки других людей, стремясь попробовать все, что нравится соседям по столу, что также способствует перееданию.

Чтобы избежать влияния упомянутых факторов и не переедать, следует фокусироваться исключительно на еде во время трапезы, подытожила Моррис.

Ранее ученые обнаружили связь появления лишнего веса у женщин с их образованием и доходами.
Korrespondent
Ещё по теме:
В Университете Вирджинии произошла стрельба, есть раненый
Правила приема абитуриентов в украинские ВУЗы на 2018 год
Charlie Hebdo опасается мести исламистов за новую карикатуру
Ученые обнаружили сверхновую звезду-"зомби"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Найден способ быстро похудеть без физических упражнений
noimageNASA показало фото гигантского расколовшегося айсберга
noimageУникальный метод похудения предложен учеными
noimageСамые популярные снимки космоса показало NASA (ВИДЕО)
noimageНазван легкий способ замедлить старение
Лента новостей