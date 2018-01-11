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Новости
Наука
10 января 18, 22:47
Найден вирус, помогающий лечить опухоли головного мозга
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Он позволяет бороться с раковыми заболеваниями и подключать к этому иммунную систему человека
Ученые из Университета Лидса и Института изучения рака в Лондоне обнаружили, что один из видов природных вирусов может использоваться как эффективная иммунотерапия у пациентов с раком мозга или другими видами онкологических заболеваний органа. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Работа показала, что тип вируса, называемый реовирусом (семейство сферических вирусов, геном которых состоит из сегментированной двуцепочечной РНК), может пересекать гематоэнцефалический барьер и достигать опухолей, где он реплицирует и убивает раковые клетки. Ученые также обнаружили, что вирус может “активировать” собственные системы защиты тела, чтобы бороться с раком.

До сих пор специалисты этой области считали маловероятным, что вирус может переходить из крови в мозг из-за гематоэнцефалического барьера, защитной оболочки вокруг мозга. Но исследование показало, что вирус можно доставить через однократное внутривенное капельное введение.

Чтобы доказать это, ученые провели эксперимент. Девяти пациентам с раком головного мозга поставили капельницы с реовирусом, а затем удалили опухоли хирургическим путем. У всех больных было зафиксировано, что вирус достиг своей цели.

Исследователи также обнаружили, что присутствие реовируса стимулирует собственную иммунную систему организма, при этом белые клетки крови или “убийственные” Т-клетки притягиваются к месту опухоли, чтобы “атаковать” рак. Доказательством этого вывода стали образцы тканей пациентов, у которых была операция.

“Это первый раз, когда было показано, что терапевтический вирус способен проходить через мозговой центр, кровяной барьер, и это открывает возможность для того, чтобы этот тип иммунотерапии можно было использовать для лечения большего числа людей с агрессивным раком мозга”, - заявил Адель Самсон, онколог и преподаватель Университета Лидса, а также один из авторов работы.

В настоящее время специалисты начали клинические исследования по итогам работы.

Источник: kp.ru
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