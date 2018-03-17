В океане обнаружены загадочные гигантские водовороты

На днях австралийские рыбаки наткнулись на огромного монстра непонятного происхождения, а сейчас ученые заявили, что два исполинских водоворота обнаружены в Атлантике, приблизительно в 200 километрах от устья Амазонки – в районе Суринама и Французской Гайаны. Диаметр каждого, даже по самым скромным прикидкам, составляет не менее 400 километров.





Это словно два огромных диска, "брошенных" чьей-то могущественной рукой на поверхность океана. Вращаются эти "диски" по часовой стрелке и довольно медленно – не более 3 километров в час. На границе их образовывается своеобразная волна-ступенька высотой приблизительно в полметра.





В настоящее время ученые пытаются понять, что стало причиной этих океанических аномалий и какое влияние они могут оказывать на климат Атлантики и всей Земли в целом, передает hronika.info.





Первое предположение выдвинул бразильский эксперт Гильерме Кастелао. По его мнению, феномен гигантской воронки возникает по причине взаимодействия в устье Амазонки двух океанических течений: Южного Экваториального и того, что протекает вдоль северных берегов Южной Америки. Однако эти океанические течение не постоянны, а воронки отчего-то никуда не пропадают и не меняются никаким образом, что свидетельствует об ошибочности теории бразильского специалиста.





В основе образования этой аномалии, судя по всему, лежит совсем иной механизм, и пока разгадать его ученым не удается. Как и понять, влияют ли эти гигантские водные завихрения на климат Земли.





Интересное мнение по этому поводу высказал специалист по природным мельницам Билл Джонс, который считает, что исполинские водовороты Атлантики можно использовать для облегчения навигации кораблей и даже в целях экономии топлива во время плавания в здешних водах.











