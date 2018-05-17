Ученые нашли эффективный способ лечения рака мозга

Они изучили особенности субпопуляции раковых клеток – стволовые клетки глиомы, передает Medical News Today.

В результате исследований ученые выяснили, что стволовые клетки глиомы содержат высокую концентрацию фермента CDK5.

Заблокировав этот фермент, ученые смогли остановить рост опухоли. Ингибитор CDK5 получил рабочее название CP681301. Также выяснилось, что при мезенхимальной форме глиобластомы уровень CDK5 почти не повышается.

Исследователи убеждены, что новый препарат можно будет использовать для лечения нейронального и классического подтипов глиобластомы.