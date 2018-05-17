Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
0.39
USD
0.39
RUB
0.39
EUR
30.84
USD
26.17
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
16 мая 18, 20:58
Ученые нашли эффективный способ лечения рака мозга
мозе
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Американские ученые нашли эффективный способ борьбы с одной из самых агрессивных форм рака мозга – глиобластомой.

Они изучили особенности субпопуляции раковых клеток – стволовые клетки глиомы, передает Medical News Today.

В результате исследований ученые выяснили, что стволовые клетки глиомы содержат высокую концентрацию фермента CDK5.

Заблокировав этот фермент, ученые смогли остановить рост опухоли. Ингибитор CDK5 получил рабочее название CP681301. Также выяснилось, что при мезенхимальной форме глиобластомы уровень CDK5 почти не повышается.

Исследователи убеждены, что новый препарат можно будет использовать для лечения нейронального и классического подтипов глиобластомы.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Самые распространенные психические расстройства украинцев
В Тернопольской области зафиксирована вспышка кори
Популярные "сердечные" лекарства оказались бессильными
Ученые раскрыли тайну зарождения жизни на Земле
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На Землю надвигается мощная магнитная буря, названы даты
noimageВыключайте мобильные в 22.00, чтобы не быть несчастным
noimageНашли новые следы активных гейзеров на спутнике Юпитера
noimageСпутник NASA заметил новую огромную дыру на Солнце (Видео)
noimageЛекарство от остеопороза может улучшить работу сердца
Лента новостей