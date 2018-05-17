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17 мая 18, 16:15
На Землю надвигается мощная магнитная буря, названы даты
магнитные бури
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На Землю надвигается мощная геомагнитная буря
Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца.

Пик магнитной бури придется на 1 и 2 июня и ее «шлейф» будет тянуться в течение еще трех дней.

По словам врачей, в дни магнитных бурь метеозависимые люди могут почувствовать недомогание: головные боли, головокружения, слабость, раздражительность или полную апатию.

Чтобы избежать подобных состояний, врач рекомендует накануне магнитных бурь продлить время сна на час-полтора привычного. А утро начинать с контрастного душа – чередовать холодную и горячую воду по 10-15 секунд соответственно.

Источник: mhub.top
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