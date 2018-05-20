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Новости
Наука
20 мая 18, 13:43
Появился первый снимок телескопа TESS
телескоп TESS
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На фотографии зафиксированы более 200 тысяч звезд.

NASA обнародовало первый снимок космического телескопа TESS, который запустили в апреле 2018 года. TESS оснащен четырьмя камерами с матрицами разрешением 16,8 мегапикселей, работающими в спектральном диапазоне от 600 до 1000 нанометров. Об этом сообщили N+1.

Телескоп будет делать снимки каждый раз, когда зафиксирует изменение блеска звезды. Ученые будут исследовать лишь те планеты, которые находятся не дальше, чем на 300 световых лет.

Телескоп запускала компания SpaceX при помощи своей ракеты Falcon 9.

На первом снимке можно рассмотреть созвездие Центавр. Вверху располагается край туманности Угольный Мешок, а слева снизу отчетливо видна яркая звезда Хадар, одиннадцатая по яркости на ночном небе.

В агентстве говорят, что это пока тестовый снимок. Дальнейшие фотографии будут выполняться в высоком качестве.
kp.ua
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