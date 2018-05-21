Человечеству грозит эпидемия новой неизлечимой болезни

Нечувствительные к лечению виды грибков вскоре могут спровоцировать новую эпидемию, которая распространится на растения, животных и людей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Центра анализа глобальных инфекционных болезней, Школы здравоохранения, Имперского колледжа Лондона и Эксетерского университета, говорится в журнале Science.

В зоне риска оказались пациенты пожилого возраста и люди со слабой иммунной системой (в том числе больные ВИЧ), и те, кто находится в интенсивной терапии, нуждается в трансплантации, а также имеет онкологические заболевания.

Ученые отмечают, что грибковые инфекции лидируют среди причин смертности от инфекционных болезней. Первые противогрибковые препараты, которые используются в медицине, были созданы в 1950 годах, а фунгициды меди и серы начали впервые применяться для борьбы с болезнями растений свыше 150 лет назад. Однако сейчас контроль за грибковыми патогенами является эфемерным, так как грибки способны оказывать быстрое сопротивление химическим веществам. Грибки также имеют высокопластичные геномы и быстро размножаются.

Фото: Слева - карты о растениях, а слева - людях. Темным цветом обозначено устойчивость грибковых патогенов

Группа экспертов в своем исследовании обнаружила резкий рост устойчивости к противогрибковым препаратам во всем мире на протяжении последних 30−40 лет. По мнению ученых, это произошло в результате использования химических препаратов в сельском хозяйстве.

Эксперты также утверждают, что угроза от грибковых инфекций недооценена и вскоре даст о себе знать.