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Новости
Наука
21 мая 18, 08:53
Супрун: сметана и растительное масло не помогают при ожогах
Ульяна Супрун
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Нужно обработать рану прохладной водой и прикрыть стерильной повязкой.

Когда мы обжигаемся, то первым делом бежим на кухню и ищем сметану, растительное масло или алоэ, чтобы смазать чем-то из этих продуктов поврежденное место. Министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что так делать не нужно.

- Облились кипятком или прикоснулись к горячему утюгу? Ни в коем случае не бегите на кухню за растительным маслом, листьями алоэ или сметаной. Важно оперативно отреагировать и оказать адекватную первую помощь себе или своим близким. Незначительные ожоги можно лечить самостоятельно в домашних условиях, главное - избегать попадания грязи на пораженный участок кожи и не разрывать пузырей, которые могут образоваться в этом месте. В случае сильного ожога необходимо обратиться за профессиональной медицинской помощью, - написала Супрун в Фейсбуке.

По словам Супрун, нельзя обрабатывать пораженную поверхность кожи никакими кремами или жирными веществами.

- Есть ошибочное мнение, что ожог следует сразу обработать дексапантенол, однако в международных рекомендациях оказания помощи при ожоге его нет. Если он и может помочь ему скорее во время заживления ран, - пишет Супрун.

В случае ожога министр здравоохранения рекомендует делать следующее:

- обработать рану прохладной водой или водой комнатной температуры, но не прикладывать к ране лед;

- снять одежду и украшения, которые находятся вблизи участка ожога. Но не трогайте вещей, которые прилипли к пораженной коже;

- прикройте рану стерильной повязкой;

- выпейте воды, чтобы уменьшить интоксикацию и избежать обезвоживания

- выпить обезболивающее лекарственное средство, например парацетамол или ибупрофен, которые используют для облегчения боли любого типа и интенсивности;

- если было получен ожог лица или глаз, лучше присесть. Это поможет уменьшить отек, в отличие от лежачего положения.

Инфографика: Минздрав
kp.ua
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