Стимуляция клеток графеном может помочь избавиться от рака

В последнем случае важную роль, судя по всему, отвели графену – чудо-материалу, который используется для создания гибких OLED-дисплеев, фильтров воды, источников питания и многого другого. В целом, преимущества графена выглядят многообещающими.





Учёные из Калифорнийского университета под руководством Алекса Савченко (Alex Savchenko) прекрасно знали о том, что графен способен преобразовывать свет в электричество. Но их интересовало другое – может ли это электричество стимулировать клетки человека.













Графен очень чувствителен к свету, в тысячу раз больше, чем матрицы обычных современных цифровых камер. Проведя серию экспериментов с различной интенсивностью света, исследователи обнаружили, что с помощью оптической стимуляции графена действительно можно воздействовать на клетки человека.





«Я смотрел на изображение с микроскопа на экране монитора, регулируя интенсивность света, и увидел как клетки стали быстрее шевелиться, – говорит Алекс Савченко. – Я показал это своим аспирантам – они кричали, прыгали, спрашивали, могут ли они попробовать сделать то же самое. Мы никогда не видели такой способ контролирования сокращений клеток».





Предположительно, графен можно использовать для разрушения раковых клеток, не повреждая здоровые соседние клетки. Потенциал покоя у первых обычно ниже, а это означает, что потребуется гораздо меньше электрической стимуляции. Теоретически при достаточном воздействии током их можно уничтожить.





Однако не всё так однозначно. Некоторые формы графена могут быть токсичными для человека, а побочные эффекты, если они есть, всё еще неизвестны.



