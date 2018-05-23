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23 мая 18, 08:43
SpaceX вывела на орбиту Falcon 9 с семью спутниками
Falcon 9
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Старт произошел с космодрома Ванденберг.

Компания SpaceX успешно вывела на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с пятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT и двумя спутниками GRACE на борту. Ракета стартовала 23 мая с пусковой площадки на базе ВВС США в Ванденберге. Об этом сообщается на сайте компании.

Старт прошел в 12:47 по времени Западного побережья США (22:47 по Киеву). Нижняя ступень ракеты отделилась на четвертой минуте полета. 

Первая ступень носителя уже использовалась во время запуска военного спутника Zuma в январе 2018 года. На этот раз SpaceX решила не сберегать эту ступень ракеты.

Телекоммуникационные спутники Iridium NEXT принадлежат компании Iridium Communications, базирующийся в США. SpaceX подписала контракт на запуск по меньшей мере 75 таких аппаратов, из которых 50 уже находятся на орбите.

Помимо пяти аппаратов Iridium NEXT, SpaceX вывел на орбиту два спутника GRACE, которые предназначены для изучения климатических изменений, замера уровня воды на Земле, а также для создания карты гравитационного поля нашей планеты. Эти спутники будут использоваться совместно NASA и Германским исследовательским центром геофизических наук.

Запуск Falcon 9. Фото: REUTERS 

 
kp.ua
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