Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.75
USD
26.07
RUB
0.43
EUR
30.57
USD
26.07
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Наука
23 мая 18, 12:50
В Африке может образоваться новый океан
трещина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
60-километровая трещина на континенте продолжает расширяться.

Несколько лет назад в Эфиопии появилась трещина в земле длиной 60 км. Ученые говорят, что, возможно, это начало образования нового океана.

Под африканским континентом находятся две тектонические плиты, которые отходят друг от друга со скоростью 2 см в год. В конце концов континент разделится на две части.

Между тем расплавленная порода уже извергается через трещину на поверхность земли.

Извержение раскаленной магмы и раздвигающиеся тектонические плиты означают, что на будущих картах Африки будет гораздо больше синего цвета. Рождается новый океан. Звучит страшновато, но утешает то, что этот процесс займет 1 миллион лет.

Ранее на юго-западе Кении, что также находится в Африке, образовалась трещина длиной в несколько километров. Ее глубина достигает 15 метров, а ширина – шести метров. Разлом, который может поделить Африку на две части, продолжает расти, передает National Geographic.

Отметим, что геологи давно ведут наблюдение за этим регионом. По их словам, нынешнее явление – лишь одно из множества, поскольку здесь очень много "слабых мест".
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Мишель Сидибе: "Мы можем сломать хребет СПИДу"
Вступил в силу указ Трампа о запрете въезда мигрантов
Отвечают ученые: Что на самом деле замышляет Владимир Путин?
Новая дипломатия влияния Китая
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Супрун дала ценный совет любителям кофе
noimageSpaceX вывела на орбиту Falcon 9 с семью спутниками
noimageСтимуляция клеток графеном может помочь избавиться от рака
noimageСупрун: сметана и растительное масло не помогают при ожогах
noimageЧеловечеству грозит эпидемия новой неизлечимой болезни
Лента новостей