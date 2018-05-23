В Африке может образоваться новый океан

Несколько лет назад в Эфиопии появилась трещина в земле длиной 60 км. Ученые говорят, что, возможно, это начало образования нового океана.

Под африканским континентом находятся две тектонические плиты, которые отходят друг от друга со скоростью 2 см в год. В конце концов континент разделится на две части.

Между тем расплавленная порода уже извергается через трещину на поверхность земли.

Извержение раскаленной магмы и раздвигающиеся тектонические плиты означают, что на будущих картах Африки будет гораздо больше синего цвета. Рождается новый океан. Звучит страшновато, но утешает то, что этот процесс займет 1 миллион лет.

Ранее на юго-западе Кении, что также находится в Африке, образовалась трещина длиной в несколько километров. Ее глубина достигает 15 метров, а ширина – шести метров. Разлом, который может поделить Африку на две части, продолжает расти, передает National Geographic.

Отметим, что геологи давно ведут наблюдение за этим регионом. По их словам, нынешнее явление – лишь одно из множества, поскольку здесь очень много "слабых мест".