Супрун дала ценный совет любителям кофе

Европейское ведомство по безопасности пищевых продуктов в 2015 году официально рекомендовало потреблять не больше 400 мг кофеина в день, и не превышать дозу 200 мг за один раз. В одном американо - 154 мг кофеина, а в эспрессо - 77 мг.

Об этом и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала в Facebook.

"Когда нужен заряд бодрости и энергии, кофе первое, что приходит на ум. Конечно, для получения положительных эффектов от этого напитка, стоит следить за количеством и временем потребления", - подчеркивает Супрун.

Ученые отмечают, что добавление в кофе большого количества сливок и сахара увеличивает калорийность и жирность напитка, что уменьшает его пользу в разы.

Впрочем, универсального совета быть не может. Каждый человек имеет собственную чувствительность к кофеину - кто его обезвреживает быстро, и на них “кофе не действует”, а кто-то - очень медленно. Кроме этого, есть генетическая склонность испытывать тревожность из-за потребления кофеина. У некоторых людей от кофе может болеть желудок, а заядлые кофеманы развили нечувствительность к действию кофеина.

Не стоит пить кофе вообще, или не преувеличивать дозу более 1-2 чашки в день, если после него ощутимо учащается сердцебиение, потеют ладони, возникает боль в желудке или печени, ухудшается сон и возникает чувство тревожности. Такие же симптомы могут наблюдаться у любого в случае чрезмерного потребления кофе.

Беременным женщинам, пожилым людям, людям с гипертонией, проблемами желудочно-кишечного тракта и нарушениями сна, в состоянии сильного стресса следует также ограничить употребление кофе.

Если вы прекратили пить кофе, можете испытывать головную боль, усталость и стать раздражительными. Так происходит потому, что мозг слишком привык к кофе, и стал более склонным к торможению, чем возбуждению.

Кофеин действует как стимулятор нервной системы. Он блокирует аденозиновые рецепторы, которые тормозят возбуждение по мере того, как мы устаем.

Неприятные постэффекти исчезают через определенное время после отказа от кофе.

"Если нужно работать всю ночь, то попробуйте выпить кофе и сразу вздремнуть 15-20 минут. Отдых уменьшит количество аденозиновых рецепторов в мозге, и кофе будет проще вас взбодрить, не причинив вреда", - советует Супрун.