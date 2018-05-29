4 эффективных способа защитить себя от рака

Рекомендации, выполнение которых снизит вероятность развития злокачественных опухолей, дали специалисты из Всемирного фонда исследований рака и Американского института онкологии.

По словам медиков, развитие раковых опухолей в 40% случаев можно предотвратить.

Эксперты уверяют: их советы не голословны, а основаны на данных экспертных отчетов и заключениях, сделанных независимой группой экспертов.

Итак, по словам медиков, основными способами профилактики рака являются следующие.

1.Контролирование веса

Ученые уверяют: чем больше жира в теле, тем больше шансов у рака. Корреляция между ожирением и семью видами онкологии была выявлена еще лет 10 назад, а сегодняшние исследования расширили этот список до 12 типов онкологии. В частности, лишний вес может провоцировать рак предстательной и молочной желез, желудка, печени, полости рта и глотки, кишечника, желчного пузыря, почек, пищевода, поджелудочной железы, матки.

2. Физическая активность

Меньше сидеть – больше двигаться! Это одно из основных правил для тех, кто хочет избежать онкологии ценой собственных усилий. Ученые подсчитали: уровень умеренной физической активности должен составлять как минимум 150 минут в неделю.

3. Отказ от вредных привычек

Вредные привычки потому и названы вредными, что сильно вредят нашему здоровью. А теперь медики еще и выяснили, что они повышают вероятность развития злокачественных опухолей. Так что скажите твердое "нет" табаку и алкоголю.

4. Здоровое питание

Медики рекомендуют максимально ограничить употребление фаст-фуда и обработанных продуктов с высоким содержанием жира, крахмала и сахара. Старайтесь употреблять натуральные продукты и следите за тем, чтобы значительную часть вашего рациона составляли овощи, фрукты и цельнозерновые.