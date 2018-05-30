Украинская Атлантида сползает в Каховское водохранилище

Археологи бьют тревогу: если не проводить срочно раскопки, Мамай-гора, уникальный исторический памятник, может исчезнуть.

История жизни человека за 7 тысяч лет

Всего в 150 км от Запорожья находится крупнейший в Европе могильник Мамай-гора. Территория впечатляет - причем как размерами, так и тем, что таится под землей. Захоронения здесь проводились с эпохи неолита (приблизительно VII-V тыс. до н.э.), здесь самые большие и уникальные скифские погребения. Археологи продолжают изучать период Средневековья - надеются, что находки помогут им прояснить отношения местного населения с Золотой ордой, как татаро-монголы повлияли на формирование украинского народа.

На Мамай-горе находили золотые и серебряные украшения, античную посуду, оружие и даже чашу с носиком для кормления младенцев - аналог современной детской бутылочки.

- Мы радуемся любой находке, даже маленькой бусинке, - рассказывает "КП" в Украине" археолог Светлана Андрух. - У каждого народа ведь был свой погребальный обряд, форма ямы, положение умершего, украшения, посуда, орудия труда. Попадаются бусы, выточенные из камня, раковин, подвески из молочных зубов оленя.

Доценты Запорожского национального университета Светлана Андрух и ее муж Геннадий Тощев, начавшие работать на этом памятнике в 1988 году, недавно отпраздновали 30-летний юбилей.

Светлана Ивановна и Геннадий Николаевич Мамай-гору считают знаковым местом.

- Я даже не могу назвать другого такого интересного памятника. Там история жизни человека на протяжении семи тысяч лет, - уверена спасительница могильника. - Периодов, когда эта территория пустовала, не было. Самое ранее поселение - V тысячелетие до н.э., самое позднее - XVI век нашей эры. Более 80% всех захоронений - скифские.

Найти в "мамаевых" курганах можно еще много интересного, уверены ученые, главное - успеть, пока захоронения не оказались на дне Каховского моря, построенного в 50-х годах. Воды искусственного моря уже "съели" почти полкилометра берега, и вскоре от огромного курганного комплекса может ничего не остаться.

Спасти не удастся, надо быстрее копать

- Памятник находится на высоком берегу Каховского водохранилища на отметке где-то 80 метров от уровня воды, - говорит Светлана Андрух. - Мы не можем исследовать большую часть курганов, многие уникальные артефакты навсегда ушли под воду. Одно погребение, а точнее средневековое захоронение, оказалось прямо над кромкой водохранилища. Верхняя часть упала вниз, обвалилась, остались останки ног, кистей рук, а на них сохранившиеся красиво расшитые рукава одежды, серебряная пуговичка от пояса… Обвалы постоянные. Иногда уходит 10-20 метров суши зараз. На берегу периодически попадаются человеческие кости, наконечники стрел, обломки керамики.

Почему Каховское море поглощает курган? Причин сразу две - из-за водохранилища поднялись грунтовые воды, которые вымывают на глубине 80 метров известняковую породу. Во-вторых, осадки и перепады температур дают трещины сверху. Никакие заграждения и укрепления не помогут.

Единственный выход - проводить масштабные раскопки, причем срочно и беспрерывно. Курганное ядро состоит из 5 высоких курганов и огромного поля, усеянного маленькими курганчиками. Сколько их там точно - не сможет сказать никто. Они настолько плотно примыкают друг к другу, что поле решили "вскрывать" всплошную.

Как это сделать, когда твой лучший друг лопата, а денег на технику нет - археологи не понимают. Поэтому делают свое дело, насколько хватает сил.

До 1994 года, говорят, было финансирование, техника. Теперь приходится все делать вручную.

- Копаем траншеи шириной 2-2,5 метра и глубиной около метра, - вздыхает Светлана. - Техника такую траншею выкопает максимум за полдня. Нашим студентам приходится трудиться три дня. За 12 лет мы вручную сняли чуть больше половины гектара. А раньше бульдозер нам снимал за один сезон до 4 гектаров земли.

В чиновничьих кабинетах и министерствах запорожские археологи каждый раз слышат стандартное: "денег нет, но вы держитесь". На все про все нужно 300 тысяч гривен, которые вызвались собрать выпускники Светланы Андрух.

- Ребята дали клич в соцсетях, опубликовали номер банковской карты, а нас лишь предупредили, мол, не пугайтесь, если будут звонить и перечислять деньги. Знаете, я просто расплакалась, - не скрывает эмоций археолог. - Если удастся собрать нужную сумму, исследования пойдут быстрее в десять раз.

Прекрасное погребение белозерской культуры с хорошим инвентарем. Еще год - и его не станет. Фото: Соцсети



Как появилась Мамай-гора

Среди местных жителей ходят легенды о хане Мамае. По одному из преданий, когда-то на месте курганов был процветающий город, правила в нем красавица царица Белозерка. Хан Мамай захотел жениться на правительнице, окружил город. Тогда испуганная Белозерка среди ночи сбежала на кораблях вниз по Днепру вместе с жителями. Разозленный хан еще долго буйствовал, с того времени и остались высокие насыпи.