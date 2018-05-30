Ментальная арифметика: что дает изучение новой дисциплины

Умножать в уме трехзначные числа за считанные секунды – такое под силу не только математикам со стажем, но и школьникам. Этому учит дисциплина под названием "ментальная арифметика". Те, кто занимаются ею больше полугода, отмечают еще и улучшение успеваемости в школе.





Шестилетний Иван еще не ходит в школу, но уже складывает и вычитает трехзначные числа. Все дело в ментальной арифметике, которой занимается мальчик.





Иван, как и еще семь сотен учеников из всей Украины, приехал на Олимпиаду по ментальной арифметике. От дисциплины – двойная польза, уверены учителя. У детей, котрые занимаются регулярно, стремительно улучшается успеваемость в школе по всем предметам.





В ментальной арифметике не обойтись без абакуса. Это приспособление напоминает привычные счеты, но принцип работы – чуть другой. Механизм прост, уверяет преподаватель Марина Коломийченко. Но, чтобы был результат, заниматься нужно каждый день.





На первом этапе изучения ментальной арифметики ученики считают на абакусе, но со временем делают то же – только уже в уме. Пользу дисциплины как гимнастики для мозга уже признали в США, Японии и Китае. Представители украинской ассоциации надеются, что к 2021 году ментальную арифметику будут изучать во всех школах Украины.





"Пока что проводим научный эксперимент, в ходе которого тщательно изучается, стоит ли интегрировать ее (дисциплину – Ред.) в наше внешкольное образование", – рассказала председатель Всеукраинской ассоциации ментальной арифметики Марина Мужановская.





На олимпиаде 29 мая определятся двое самых сильных участников, которые поедут на турнир в Объединенные Арабские Емираты.



